Trump dice que Maduro le ha "ofrecido de todo" porque no quiere "meterse" con EEUU

El inquilino de la Casa Blanca confirma un ataque contra un submarino "cargado de drogas" en el Caribe

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado este viernes que su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, le ha "ofrecido de todo" porque no quiere "meterse" con Estados Unidos, en el marco de las operaciones militares emprendidas en las últimas semanas por Washington en el Caribe alegando que el país nortamericano está en guerra con los cárteles de la droga.

"Lo ha ofrecido todo. ¿Sabéis por qué? Porque no quiere meterse con Estados Unidos", ha asegurado en declaraciones a los medios durante una comida bilateral con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en la Casa Blanca.

Sus declaraciones han llegado después de que el diario estadounidense 'The New York Times' informara de que Maduro había ofrecido abrir los proyectos petroleros y auríferos, tanto actuales como futuros, a empresas estadounidenses, así como otorgar contratos preferenciales a compañías de Estados Unidos.

También habría propuesto revertir el flujo de exportaciones petroleras venezolanas de China a Estados Unidos y recortar drásticamente los contratos energéticos y mineros del país latinoamericano con empresas chinas, iraníes y rusas.

Por otro lado, el inquilino de la Casa Blanca ha confirmado que el último ataque en el Caribe ha sido contra un "submarino que transportaba drogas construido específicamente para el transporte de cantidades masivas de drogas", si bien no ha abordado el estado de los tripulantes.

"No era un grupo de gente inocente. No conozco a mucha gente que tenga submarinos. Y ese fue un ataque a un submarino cargado de drogas", ha zanjado, respondiendo así a las informaciones publicadas por la prensa local que apuntaba a que por primera vez había supervivientes del bombardeo.

Fuentes consultadas por la cadena de televisión estadounidense CNN han asegurado que el Ejército mantiene detenidos en un barco de la Armada a a dos supervivientes del ataque que llevó a cabo en la víspera contra una embarcación supuestamente cargada de drogas en el Caribe.

Maduro firmó un decreto para la declaración del estado de conmoción externa, situación de emergencia con excepcionalidades, con vistas a su entrada en vigor en caso de agresión externa, una posibilidad que Caracas teme tras las últimas declaraciones públicas de Trump y de otros altos cargos de su Administración.