Venezuela.- Trump elude hablar de petróleo y afirma que su presión sobre Venezuela "trata de muchas cosas"

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que su campaña de presión sobre Venezuela "trata de muchas cosas", evitando señalar si su objetivo es el petróleo, un día después de la incautación de un petrolero con crudo venezolano frente a las costas del país latinoamericano.

"Se trata de muchas cosas, pero una de ellas es el hecho de que han permitido que millones de personas entren en nuestro país procedentes de sus cárceles, de bandas, del mundo del narcotráfico y de instituciones psiquiátricas. Probablemente, en proporción, más que nadie", ha declarado ante la prensa congregada en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

El mandatario ha respondido así al ser preguntado sobre si su "campaña" sobre Caracas tiene que ver únicamente con el narcotráfico --extremo esgrimido hasta el momento para justificar sus ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico-- o bien por el crudo.

El republicano ha apuntado así a la migración afirmando que "han venido de muchos países" y celebrando que "los estamos expulsando. "Han entrado en nuestro país 11.888 asesinos. Muchos de ellos son de Venezuela. Tuvimos miles de miembros de la banda Tren de Aragua, que dicen que es la banda más violenta. No sé, la MS-13 (Mara Salvatrucha) es bastante mala, pero dicen que Tren de Aragua es la banda más violenta que ha salido de las cárceles de Venezuela", ha asegurado.

"Tiene que ver con muchas cosas. Nos han tratado mal y supongo que ahora nosotros no les estamos tratando tan bien", ha señalado antes de asegurar que el tráfico de drogas por mar ha caído "un 92 por ciento" y reiterar su amenaza de intervenir militarmente en suelo venezolano. "También empezaremos a hacerlo en tierra. Empezará en tierra muy pronto", ha agregado.

Las declaraciones del presidente llegan después de la incautación de un buque que, según Maduro, contenía 1,9 millones de barriles de crudo, lo que ha provocado una denuncia de Caracas a Washington ante la Organización Marítima Internacional (OMI).