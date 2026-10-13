Trump ensalza la "gran relación" con Venezuela y destaca que EEUU recibe una cantidad "tremenda" de petróleo

Archivo - El presidente de EEUU, Donald Trump. - Samuel Corum - Pool via CNP / Zuma Press / Europa

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ensalzado la "gran relación" que mantiene con las nuevas autoridades en Venezuela tras la captura en enero del presidente del país, Nicolás Maduro, y ha destacado que Washington recibe una cantidad "tremenda" de petróleo venezolano a raíz de los acuerdos alcanzados desde entonces con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

"Hicimos escala en Venezuela en uno de los mayores ataques militares de la historia", ha dicho durante un acto en el estado de Ohio, en referencia al ataque lanzado a principios de enero contra Caracas, que se saldó con más de un centenar de muertos y la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, trasladados posteriormente a Estados Unidos, donde están a la espera de juicio.

"Pagamos el coste de esa guerra unas 35 veces, y aún no hemos terminado", ha señalado Trump sobre los beneficios obtenidos por Washington, al tiempo que ha recalcado que el país "tiene una gran relación con Venezuela" y ha agregado que la cantidad de petróleo "que sale de Venezuela" es "tremenda". "¿Recuerdan la expresión 'Perfora, nena, perfora'? No esperaba decirlo en Venezuela, pero es lo que estamos haciendo", ha zanjado.

La captura de Maduro supuso el ascenso al poder de Rodríguez, entonces vicepresidenta y quien ahora ocupa el cargo de presidenta interina. Rodríguez ha protagonizado un proceso de acercamiento con Washington, incluida una reunión con Trump en septiembre en el marco de la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas y la firma de varios acuerdos, incluido uno sobre hidrocarburos.