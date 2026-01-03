Trump matiza que no habrá presencia militar de EEUU en Venezuela si Delcy Rodríguez "hace lo que queremos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - -/Ukrainian Presidency/dpa

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha matizado que no habrá presencia militar estadounidense en Venezuela si la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez "hace lo que queremos".

Trump ha concedido una entrevista a 'The New York Post' en la que ha sido interrogado por su anuncio de que "se haría cargo" de Venezuela tras la captura del presidente estadounidense Nicolás Maduro y concretamente por si habría militares estadounidenses en Venezuela para ayudar a gobernar el país.

"No, si la vicepresidenta de Maduro... Si la vicepresidenta hace lo que queremos no tendremos que hacer eso", ha explicado Trump, aunque ha subrayado que "estamos preparados" a enviar militares. "Ya sabes. Tenemos una segunda oleada que es mucho más grande que la primera", ha adelantado. Trump ha destacado que "hemos hablado con ella muchas veces y ella lo comprende".

Sin embargo, tras la captura de Maduro, Rodríguez ha comparecido en la televisión pública para subrayar que Maduro es el "único" presidente del país y ha exigido la liberación inmediata del mandatario y de su esposa, también apresada, Cilia Flores.