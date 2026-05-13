Trump publica un mapa con Venezuela pintada con la bandera de EEUU y como 51º estado

Captura de una publicación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en redes sociales, con un mapa del norte de Sudamérica en el que aparece Venezuela coloreado con la bandera estadounidense y bajo el lema "51º estado" - CAPTURA DE TRUTH SOCIAL - EUROPA PRESS

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado este martes Venezuela como el "51º estado" de Estados Unidos en una publicación en redes en la que no ha agregado texto alguno más allá del citado lema incrustado en un mapa en el que la República Bolivariana aparece coloreada con la bandera estadounidense.

En un singular mensaje sin más palabras que las incluidas en una captura de pantalla, el inquilino de la Casa Blanca ha vuelto a incidir en la idea de anexionar Venezuela a Estados Unidos, esta vez manifestando su propuesta con un recorte de un mapa del norte de Sudamérica en el que la oficialmente denominada República Bolivariana de Venezuela, rodeada de países en color gris, luce la bandera de barras y estrellas norteamericana.

No se trata de la primera vez que se expresa en este sentido: en marzo, después de que la selección venezolana venciese a Italia en el Clásico Mundial de Béisbol que terminaría ganando, Trump invitó a sus seguidores a secundar la "estatalidad número 51" de Venezuela.

De hecho, el magnate republicano valora especialmente el insumo que supondría añadir los cerca de 40.000 millones de dólares en los que estima el petróleo venezolano, según destacó este mismo lunes en una llamada con la cadena conservadora estadounidense Fox News en la que defendió que "Venezuela adora a Trump".

El mandatario estadounidense no ha escondido su interés en el petróleo venezolano, que ha centrado la mayor parte de sus declaraciones y de las medidas de su Administración con respecto a Venezuela desde que a principios de 2026 el Ejército estadounidense ejecutase una operación militar en territorio venezolano en la que capturó al presidente Nicolás Maduro y a la primera dama, Cilia Flores, a la vez que dejó más de un centenar de muertos en el país.

Sin embargo, anexionar Venezuela como quincuagésimo primer estado de Estados Unidos supondría un escalafón superior al que esbozara tras la citada intervención militar, cuando declaró que Washington dirigiría el país latinoamericano durante el período de transición y colaboraría con la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez.

Además, implicaría una diferencia importante con respecto a Puerto Rico --oficialmente Estado Libre Asociado a Estados Unidos y parte de los territorios conocidos como no incorporados--, cuyo estatus con relación a Washington es objeto de un intenso debate interno.