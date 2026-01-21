Trump reivindica la cooperación de Delcy Rodríguez: "A Venezuela le va a ir fantásticamente"

Archivo - El presidente de Estados Unidos, Donald Tump, abandona la Casa Blanca. - Europa Press/Contacto/Alex Edelman - Archivo

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reivindicado este miércoles la cooperación con las nuevas autoridades venezolanas que lidera Delcy Rodríguez tras la captura del presidente, Nicolás Maduro, asegurando que a Venezuela "le va a ir fantásticamente" bajo la gestión estadounidense, sin que haya trascendido de momento qué plazos maneja para una transición democrática.

"Una vez que terminó el ataque, dijeron: hagamos un acuerdo. Más gente debería hacer eso. Venezuela va a ganar más dinero en los próximos seis meses del que ha ganado en los últimos 20 años", ha señalado el dirigente norteamericano en su discurso ante el Foro Económico Mundial que se celebra en Davos, Suiza.

En este sentido, Trump ha señalado la cooperación con la presidenta interina. "Apreciamos toda la cooperación que hemos estado brindando. Una gran cooperación", ha dicho, señalado que los nuevos líderes venezolanos "han sido muy buenos e inteligentes" en la nueva era que afronta Venezuela.

Según Trump, el país latinoamericano fue "un lugar increíble" durante muchos años, "pero luego sus políticas se torcieron". "Hace 20 años era un gran país y ahora tiene problemas. Pero los estamos ayudando. Y esos 50 millones de barriles los vamos a repartir con ellos, y estarán ganando más dinero del que han ganado en mucho tiempo", ha asegurado sobre la producción petrolera venezolana, ahora en manos de Washington.