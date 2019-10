Venezuela.- UE, ACNUR y OIM organizan desde hoy en Bruselas una conferencia en favor de los migrantes venezolanos

Publicado 28/10/2019 7:18:27 CET

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) organizan este lunes y martes en Bruselas una conferencia internacional para reclamar una acción "urgente y coordinada" en favor de los 4,5 millones de venezolanos que han abandonado el país.

Se trata, principalmente, de atender las necesidades de un colectivo y de mostrar solidaridad con los países de acogida, ya que el 80 por ciento de quienes han dejado Venezuela se encuentran en la región.

A la cita no acudirá ningún responsable venezolano y, en todo caso, fuentes europeas recalcan que el foco estará puesto en la crisis humanitaria, no en la política. No se trata de una conferencia de donantes, pero sí se esperan propuestas concretas para poder celebrar una próximamente, tal vez en noviembre.

"Queremos crear conciencia sobre la gravedad de esta crisis, queremos confirmar e incrementar el apoyo internacional para una respuesta regional y coordinada", ha dicho la Alta Representante de Política Exterior de la UE, Federica Mogherini.

El Gobierno español estará representado por el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación en funciones, Josep Borrell, que ya ha avanzado que anunciará una aportación de 50 millones de euros en los próximos tres años.

El ministro español aprovechará la cita para mantener encuentros bilaterales con sus homólogos de Perú y Ecuador, dos países afectados por la crisis migratoria. Los dos son miembros del Grupo de Lima, que apoya a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, pero, además, han sufrido en las últimas semanas crisis políticas en sus propias fronteras.

Borrell hizo el anuncio de la aportación española para los migrantes venezolanos junto a su colega de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, durante una visita al puente Simón Bolívar, "que más de 30.000 personas cruzan a diario de Venezuela a Colombia en busca de comida, tratamiento sanitario, educación o alojamiento", relató el propio ministro en Twitter.

"No podía visitar Colombia sin comprobar sobre el terreno la situación de los 1,4 millones de venezolanos que han emigrado hasta aquí desde 2017. Es extraordinario el esfuerzo que hace Colombia para acogerlos", dijo Borrell. El ministro considera que el origen de la crisis es político, pero que debe abordarse urgentemente desde el punto de vista humanitario.

Según sus cifras, en los últimos dos años España ha destinado 14 millones de euros a esta crisis humanitaria y la UE 117. Además, explicó que parte de los fondos de la cooperación española se destinan a mejorar la atención a madres gestantes venezolanas en dos hospitales públicos y a promover oportunidades para facilitar la integración y autonomía económica de los migrantes venezolanos.