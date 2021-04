Venezuela-. La UE defiende contactos con diputados chavistas como parte de los esfuerzos para una solución en Venezuela

BRUSELAS, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha defendido este jueves mantener contactos con diputados chavistas como parte de los esfuerzos diplomáticos para resolver la crisis en Venezuela, después de que trascendiera una reunión en Bruselas con representantes de la Asamblea Nacional.

El portavoz de Exteriores de la UE, Peter Stano, ha confirmado a Europa Press el encuentro entre funcionarios del Servicio de Acción Exterior de la UE y diputados de la Asamblea Nacional constituida en 2021 y que no reconoce el bloque europeo, incluida la vicepresidenta de la Asamblea, Iris Varela. La cita se habría producido a petición de los dirigentes chavistas.

"Culminamos exitosamente la agenda llevando la verdad de Venezuela al mundo, superamos los objetivos planteados y extendimos una cordial invitación para una pronta visita a nuestra patria a todos los eurodiputados que nos recibieron tan calurosamente", afirmó Varela en un apunte en su Twitter este miércoles, para después señalar que en cuanto se levanten las restricciones por la pandemia se concretará una misión de eurodiputados a Venezuela.

La diplomacia europea ha informado de que, durante la reunión, insistió en la falta de legitimidad de las elecciones de diciembre, en la necesidad de aumentar el acceso humanitario y de encarar la dramática situación que vive Venezuela. Según ha explicado Stano, la UE recalcó su disposición a apoyar el diálogo para lograr una salida a la crisis del país.

El encuentro ha sido objeto de ataques por parte del Partido Popular Europeo que considera "intolerable" que la diplomacia europea que dirige Josep Borrell mantenga contactos con representantes del presidente, Nicolás Maduro, y de una Asamblea "ilegítima". La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha cargado conta la iniciativa y ha reclamado que Borrell dé explicaciones, mientras que Leopoldo López Gil, eurodiputado popular y padre del opositor venezolano, ha adelantado que su grupo tomará acciones.

Ante las críticas expresadas por el PPE, la diplomacia europea ha reiterado su intención de trabajar con "todos" los actores políticos en Venezuela para lograr una solución sostenible a la crisis que vive el país.

Fuentes comunitarias han indicado que el no reconocimiento de la Asamblea no implica no establecer contactos. Recalcan además que la UE no ha cambiado su posición y se guía por las conclusiones del Consejo y del Grupo Internacional de Contacto para Venezuela.