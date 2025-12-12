La UE renovará las sanciones contra dirigentes chavistas por falta de transición democrática en Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolas Maduro, en un discurso en Caracas. - Jesus Vargas/dpa

BRUSELAS 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea renovará 12 meses las sanciones que pesan contra el Gobierno de Nicolás Maduro ante la falta de avances en la transición democrática en Venezuela, en un momento en el que la comunidad internacional ha elevado el tono contra Caracas tras la concesión del Premio Nobel de la Paz a la opositora María Corina Machado y las presiones políticas y de seguridad de Estados Unidos con operaciones militares en el Caribe.

Los 27 prorrogarán las sanciones contra más de 60 individuos relacionados con el Ejecutivo de Maduro, según han informado fuentes europeas, sobre las medidas que pesan por su papel en las elecciones de julio de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó vencedor al presidente sin presentar las actas que acrediten el resultado.

A finales de 2024 los Estados miembro elevaron la presión contra Maduro con nuevas sanciones por la falta de avances tras las crisis abierta después de las elecciones en Venezuela.

Entre los sancionados se encuentran dirigentes chavistas como Delcy Rodriguez, actual ministra de Economía y vicepresidenta Ejecutiva, y Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores y Justicia.

La UE considera que el país entró en una nueva fase tras las elecciones en la que se proclamó ganador Maduro pese a que el candidato opositor, Edmundo González, sustituto de Machado --a quien le fue vetado concurrir a los comicios--, presentó un escrutinio parcial que demostraría su triunfo.

El bloque europeo hizo coincidir sus nuevas restricciones con la fecha en la que debería producirse el cambio de poder en la Presidencia, el 10 de enero, toda vez le fue imposible a Edmundo González tomar posesión.