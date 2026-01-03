Urkullu "alza la voz" ante la "violación del derecho internacional" de EEUU en Venezuela tras su "ataque unilateral"

Archivo - El ex-Lehendakari, Íñigo Urkullu, durante un acto institucional de reconocimiento al primer Gobierno vasco tras la dictadura, en el Palacio de Ajuria Enea, a 16 de junio de 2025, en Vitoria-Gasteiz, Álava, País Vasco (España). El acto se celebra - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El exlehendakari y presidente de la Fundación eAtlantic, Iñigo Urkullu, ha denunciado, tras los ataques de EEUU a Venezuela, tanto el "totalitarismo y las dictaduras" como "el ejercicio de la geopolitica de la fuerza y la unilateralidad" y, por ello, ha "alzado la voz" ante la "violación del derecho internacional" de Estados Unidos tras su "ataque unilateral".

Tras los ataques de EEUU en Caracas y alrededores y el arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su mujer, Urkullu ha recordado que este país, -como el resto de estados del continente americano- y Estados Unidos forman parte de Organismos Internacionales como Naciones Unidas comprometidas con el Derecho Internacional.

Urkullu ha indicado que es preciso denunciar "con contundencia", de la misma manera, "el totalitarismo y las dictaduras", así como "el ejercicio de la geopolitica de la fuerza y la unilateralidad".

"Es preciso alzar la voz y denunciar con contundencia las violaciones de normas básicas de las Relaciones Internacionales procedan de quien procedan", ha añadido.

A su juicio, los motivos invocados por EEUU "en modo alguno pueden justificar ni amparar el ataque unilateral, extraterritorial y sin mandato ni cobertura internacional contra Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro".

"Alzo la voz ante esta o cualquier otra violación del Derecho Internacional. Naciones Unidas y, en lo que a nosotros respecta, también la Unión Europea tienen el deber de liderar su defensa", ha asegurado.