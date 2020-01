Venezuela.- Vara sobre Ábalos y Venezuela: "Lo que diga el Gobierno de España en materia de política internacional es mi posición"

Publicado 28/01/2020 13:25:33 CET

MÉRIDA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado, sobre el encuentro del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, que "nunca" habla de "temas que afecten a la política exterior" así como que "lo que diga el Gobierno de España en materia de política internacional" es su "posición".

"No suelo eludir nunca hablar de nada, pero de temas que afecten a la política exterior de España, llevo mucho tiempo en esta responsabilidad y no he hablado nunca; lo que diga el Gobierno de España en materia de política internacional es mi posición, ahora y cuando gobernaba el PP", ha zanjado.

El jefe del Ejecutivo extremeño se ha pronunciado así al ser preguntado por este asunto este martes en Mérida durante la rueda de prensa que ha ofrecido tras la reunión del Consejo de Gobierno.