Varias ONG venezolanas confirman la excarcelación de alrededor de 70 presos detenidos tras las elecciones

MADRID 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

Varias ONG venezolanas, entre ellas el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLPP), han confirmado este jueves que alrededor de 70 personas detenidas durante las protestas posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de julio, han sido excarceladas en las últimas horas.

El Comité ha expresado en un comunicado publicado en redes sociales que "cada nombre que sale de las listas de reclusión injusta representa una victoria para la verdad y la esperanza". "Exigimos libertad para todos los que aún siguen detenidos por razones políticas en Venezuela", ha dicho.

En concreto, ha detallado que desde la madrugada al menos 60 personas han sido liberadas en la cárcel de Torocón, en el estado de Aragua, mientras que otras seis mujeres presas en Las Crisálidas --en el estado de Miranda-- han sido excarceladas, así como otros tres adolescentes recluidos en La Guaira.

Por su parte, la ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón ha indicado que entre 63 y 75 personas han sido excarceladas, una cifra que es "claramente insuficiente si se compara con las 1.085 personas privadas de libertad por motivos políticos que constan en nuestros registros".

En este sentido, ha subrayado que pese a que toda excarcelación "tiene un impacto positivo e inmediato en la vida de la persona afectada y de su entorno familiar", esto "no corrige la ilegalidad de fondo". "Más de 1.000 personas continuarían privadas de libertad de manera injustificada", ha precisado en redes sociales.

La ONG también ha señalado que "el carácter selectivo y discrecional de estas excarcelaciones confirma que la privación de libertad ha sido utilizada como un instrumento de persecución política" por parte del Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

"Reconocemos el valor humano de cada excarcelación y el alivio que representa para las personas y sus familias, especialmente en una fecha como la Navidad. Sin embargo, desde una perspectiva de Derechos Humanos, la libertad no puede ser concedida como una prerrogativa, sino garantizada como un derecho, y debe ser restituida a todas las personas que han sido privadas de ella de forma arbitraria", ha zanjado.

Actualmente, según Foro Penal, 902 personas permanecen detenidas por motivos políticos en Venezuela y 62 se encuentran en condición de desaparición forzada.