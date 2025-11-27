Venezuela.- Venezuela acusa a EEUU de buscar el "saqueo del petróleo venezolano" con ayuda de "gobiernos subordinados"

Archivo - La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodriguez. - Europa Press/Contacto/Wei Neiruilaquanguodaibiaoda

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha acusado a las autoridades venezolanas de buscar el "saqueo del petróleo venezolano" con el apoyo de "gobiernos subordinados a sus intereses" económicos, unas palabras que llegan en pleno aumento de la tensión entre los dos países.

Rodríguez, que ha reivindicado "plantarse frente a los bloqueos" externos, ha lamentado que ya desde los años 90 se empezaron a "tejer los intereses energéticos financieros sobre Venezuela".

Asimismo, ha recordado que el expresidente venezolano Juan Vicente Gómez fue el "primero en entregar el petróleo del país". "Se abren las grandes corporaciones energéticas, las llamadas siete hermanas, y les dicen que se lleven el petróleo de Venezuela. No tienen que pagar regalías, no tienen que pagar impuestos, no tienen que entregar nada; Gómez lo que les dice es: llévense las riquezas petroleras de Venezuela", ha resaltado.

Por su parte, el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, ha apuntado a que el verdadero objetivo de Estados Unidos en su supuesta lucha contra el narcotráfico es "intentar apoderarse de los recursos naturales de Venezuela",

"Hoy día sobre la mesa, para el mundo entero, está claro que Estados Unidos lo que quiere es robarse los recursos naturales de Venezuela", ha insistido durante su programa semanal 'Con el Mazo Dando'.

En este sentido, ha acusado a "la CIA de operar en América Latina desde hace años". "Nos acusan todos los días y reciclan. Se les cayó la narrativa del Cártel de los Soles, del Tren de Aragua de grupos terroristas", ha añadido.