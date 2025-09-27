Archivo - El ministro de Exteriores de Venzuela, Yván Gil. - Europa Press/Contacto/Chepa Beltran - Archivo

MADRID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil, ha denunciado ante la Asamblea General de la ONU el intento por parte de Estados Unidos de "propiciar un cambio de régimen" en Venezuela con el objetivo de "robar" su "riqueza petrolera y gasífera".

"Como a Venezuela no se le puede acusar de tener armas de destrucción masiva o armas nucleares, hoy inventan vulgares y perversas mentiras que nadie cree, ni en Estados Unidos ni en el mundo, para justificar una millonaria amenaza militar atroz, extravagante e inmoral", ha sostenido el representante venezolano.

En este sentido, Gil ha defendido que Venezuela tiene "vocación" de "paz", pero que contempla su "derecho a defender su soberanía y a defender la paz del Caribe y de toda Sudamérica".

El político venezolano ha destacado la "pobreza", la "epidemia de adicciones", el "desempleo" o la "desigualdad" como los problemas de las sociedad estadounidense cuyo Gobierno no ha conseguido resolver, mientras "prometían hacer la guerra".

"El pueblo venezolano ama la paz y por eso siempre está presto para defenderla. No nos atemorizan amenazas ni mentiras. El amor por la libertad recorre por nuestras venas", ha declarado ante el auditorio de la ONU.

Asimismo, ha mostrado su apoyo al presidente de Rusia, Vladimir Putin, en su "lucha contra el neonazismo militarista de Occidente" y ha defendido el "fin del genocidio del régimen sionista de Israel" contra la población palestina.

Este discurso se enmarca dentro de la escalada de tensión entre ambos países después de que Estados Unidos haya lanzado ataques contra lanchas presuntamente cargadas de droga que han dejado ya al menos 14 muertos en las últimas semanas y Venezuela haya definido esta situación como una "guerra no declarada".

Washington, por su parte, ha enviado varios buques de guerra al Caribe, cerca de las costas de Venezuela, y ha desplegado cazas F-35 que se encuentran en Puerto Rico.