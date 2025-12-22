Venezuela afirma que Rusia "brindará toda su cooperación y apoyo" contra el bloqueo estadounidense

Archivo - Yván Gil, ministro de Exteriores de Venezuela. - Europa Press/Contacto/Chepa Beltran - Archivo

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Yván Gil, ha informado este lunes de que su par ruso, Sergei Lavrov, le ha trasladado que Moscú "brindará toda su cooperación y apoyo" contra el bloqueo estadounidense a petroleros venezolanos incluida en su lista de sanciones.

"El canciller ruso afirmó que Rusia brindará toda su cooperación y apoyo a Venezuela en contra del bloqueo, manifestando total respaldo a las acciones emprendidas en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas", ha señalado Gil en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Gil ha detallado que durante su conversación telefónica han abordado "las agresiones y violaciones flagrantes" que desde septiembre viene cometiendo Estados Unidos en el mar Caribe, donde cerca de un centenar de personas han muerto ya por los ataques sobre supuestas narcolanchas.

"Ataques contra embarcaciones, ejecuciones extrajudiciales y actos de piratería llevados a cabo por el Gobierno de Estados Unidos", ha enumerado el ministro de Exteriores venezolano, a quien Lavrov le ha trasladado "de manera firme la solidaridad de Rusia con el pueblo de Venezuela y con el presidente, Nicolás Maduro".

Esta llamada se produce en medio de un nuevo repunte de las tensiones en la región, en pleno bloqueo de las fuerzas estadounidenses sobre las tropa petrolera venezolana. En las últimas horas, Caracas anunció la salida de un buque de Chevron con bandera de Bahamas rumbo a Estados Unidos.

En paralelo, las fuerzas estadounidenses abordaron el domingo otra embarcación, el 'Bella-1' --con bandera panameña y relacionado con una empresa a su vez con vínculos con la Guardia Revolucionaria de Irán--, en la que ha sido la tercera operación contra un navío cerca de aguas venezolanas en lo que va de mes.