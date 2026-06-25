Venezuela agradece a España el ofrecimiento de "ayuda inmediata" tras los terremotos

Imagen de archivo de un edificio derrumbado por los terremotos en Venezuela. - Europa Press/Contacto/Marcos Salgado

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Venezuela han dado las gracias este jueves al Gobierno de España por ofrecer "ayuda inmediata" tras los potentes terremotos de magnitud superior a 7 en la escala Richter que han sacudido el país caribeño y han dejado al menos 32 muertos, según el balance preliminar.

El ministro de Exteriores venezolano, Yvan Gil, ha agradecido "profundamente" las palabras de su homólogo español, José Manuel Albares, "en nombre del Gobierno de Venezuela". "En este momento tan complejo, producto de una catástrofe natural de gran magnitud, la solidaridad y acompañamiento son fundamentales para enfrentar todas las dificultades", ha indicado Gil en un comunicado.

Previamente, el ministro español ha trasladado su "plena solidaridad con el pueblo hermano de Venezuela" y ha afirmado que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) "está preparada para prestar toda la ayuda de emergencia necesaria".

Las primeras cifras oficiales apuntan a que al menos 32 personas han muerto y otras 700 han resultado heridas, sin incluir el balance de víctimas en La Guaira, una zona que se han calificado "de desastre" con "decenas de edificios colapsados".