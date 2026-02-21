Venezuela.- Venezuela anuncia amnistías a 379 presos políticos con vistas a su excarcelación en las próximas horas

Protestas en Caracas por la liberación a presos políticos - Europa Press/Contacto/Jimmy Villalta

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno venezolano ha anunciado la admisión a trámite de medidas de amnistía para 379 presos políticos cuyas excarcelaciones, según ha podido verificar la ONG Foro Penal, especializada en el seguimiento de la situación de encarcelados en el país, están ocurriendo desde hace unas horas.

El anuncio inicial ha sido realizado esta madrugada por el diputado y presidente de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ley de Amnistía, Jorge Arreaza, en declaraciones a la cadena pública Venezolana de Televisión (VTV).

"Me acaban de informar tanto desde el Tribunal Supremo como desde el Ministerio Público que se han recibido solicitudes del Ministerio Público a los tribunales competentes para otorgar medidas de amnistía", ha informado Arreaza en plena entrevista.

"En total se trata de 371 (amnistías) en Caracas, 5 en Barinas, 2 en Portuguesa y una en Monagas. En total son 379 personas que deben ser excarceladas, amnistiadas entre la noche (del viernes) y la mañana (del sábado)", ha indicado.

Esta mañana, el director y vicepresidente ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, ha confirmado que desde la organización se está verificando "que durante la noche de ayer y madrugada de hoy se están materializando las primeras liberaciones derivadas de la Ley de Amnistía", por ahora sin dar más detalles.