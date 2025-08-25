MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Venezuela ha anunciado este domingo la destrucción de "más de diez campamentos pertenecientes a grupos TANCOL" --acrónimo con el que las autoridades del país se refieren a terroristas narcotraficantes colombianos-- en su frontera con Colombia durante este 2025.

"En el marco de la Operación Escudo Bolivariano 2025, la (Fuerza Armada Nacional Bolivariana) FANB ha destruido más de 10 campamentos pertenecientes a grupos TANCOL de diversas facciones a lo largo de los 2.219 kilómaetros de frontera en la franja de la medialuna occidental del territorio limítrofe con el vecino país de Colombia", ha anunciado su comandante Diego Hernández, en sus redes sociales.

Así, ha precisado que en los ocho meses de 2025 el Ejército ha realizado "167 despliegues" con "patrullaje de seguridad y defensa" en la zona, en lo que ha destacado como un "ejercicio de autodeterminación y soberanía".

"El espacio geográfico venezolano es zona de paz donde no se permite ni se permitirá ningún tipo de base militar extranjera de ninguna naturaleza. Nuestro territorio no se traspasa, ni será cedido, ni se enajena", ha defendido, al tiempo que ha asegurado que "quienes violenten la frontera serán arrasados y destruidos".

En la víspera, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, negó la existencia de campamentos de "ningún tipo de terroristas de esta índole", en respuesta a las acusaciones vertidas por el director de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Terry Cole, sobre una supuesta colanoración del Gobierno de Nicolás Maduro con la guerrilla colombiana para "enviar cantidades récord de cocaína" a Estados Unidos.

A principios de este año, los gobiernos de Bogotá y Caracas anunciaron el lanzamiento de una operación militar conjunta en Catatumbo, región colombiana que hace frontera con Venezuela, tras semanas de combates entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el denominado Frente 33 --disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)-- que sumió a la región en una de sus peores crisis humanitarias de la historia reciente, con cerca de 50.000 desplazados y decenas de muertos.