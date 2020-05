Venezuela.- Venezuela asegura que la 'Operación Gedeón' incluía un bonus de 10 millones de dólares si derrocaba a Maduro

El contrato incluía el uso de misiles de precisión incluso en "áreas de alto daño colateral"

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodriguez, ha asegurado este sábado que el contrato de la 'Operación Gedeón', el supuesto intento de invasión golpista denunciado por Caracas, incluía el pago de un "bono de éxito" de 10 millones de dólares en el caso de triunfar.

"Los Asesores de Proveedores de Servicios asesorarán y asistirán al Grupo Asociado en la planificación y ejecución de una operación para capturar/detener/eliminar a Nicolás Maduro, eliminar el actual régimen e instalar al reconocido presidente venezolano Juan Guaidó", señala el texto del documento, en referencia al líder opositor de la Asamblea Nacional de Venezuela.

Para ello, según el contrato, Silvercorp proporcionaría un Grupo de Reacción Inmediata destinado a la realización de operaciones en varios lugares del país a las órdenes de Guaidó. Si la eliminación del presidente Maduro se concretaba, el gobierno entrante se comprometía a pagar un 'Bono de Éxito' de 10 millones de dólares, aunque no se especifica si es a cada participante o en total.

De las 47 páginas del contrato, cuya autenticidad niega Guaidó, solo se han publicado siete.

Ahora, Rodríguez ha revelado algunos detalles: la parte del contrato está compuesta por 13 adjuntos que desarrollan las distintas fases de la 'Operación Gedeón'.

En sus primeros artículos define tres grupos: Asociado (exmilitares venezolanos), Asesores (personal del proveedor de servicios, es decir, Silvercorp) y el de Tareas (socios). La cadena de mando para la operación estaba encabezada por Juan Guaidó (comandante en jefe), Sergio Vergara (supervisor general del proyecto), Juan José Rendón (estratega jefe) y un comandante en el sitio "por determinar".

La información procede de los anexos del contrato firmado por Juan José Rendón, Sergio Vergara y Juan Guaidó --representantes de la oposición venezolana-- con la empresa estadounidense Silvercorp.

Las primeras siete páginas fueron exhibidas por el propio dueño de Silvercorp, el ex boina verde estadounidense Jordan Goudreao, el pasado 3 de mayo, día en que fue desarticulada una primera avanzada que intentó entrar en Venezuela por las playas de Macuto, cerca de la frontera con Colombia.

"FUERZA MORTAL"

La fuerza de choque de Silvercorp igualmente estaba autorizada a detener cualquier persona (civil o militar) "que interfiera con el logro de la misión" y a emplear "la fuerza mortal" en el control de disturbios y el táser en centros de detención, instrumento que "incapacita temporalmente a una persona a través de la interrupción electromuscular".

Además, el personal de Silvercorp "está autorizado a aprobar ataques contra los siguientes objetivos en áreas de alto daño colateral: liderazgo militar del antiguo régimen, elementos no militares del mando y control del régimen anterior (...). El uso de todos los tipos de armas convencionales está permitido". En ese punto incluyen las bombas guiadas de precisión y minas M18A1, entre otras.

El contrato declara como "fuerzas hostiles ilegítimas" a las "fuerzas de seguridad del antiguo régimen, fuerzas aéreas, terrestres y navales convencionales y/o no convencionales".

Por otra parte, los contratistas recibirían atención médica si resultaban heridos durante el ataque y una compensación de 450.000 dólares a los familiares más cercanos de cualquier miembro del Grupo de Tarea que muriera y 250.000 dólares a quien pierda una extremidad o visión durante el transcurso de la operación.

Todos los artículos "recuperados" durante la operación --oro, efectivo, arte, objetos de valor, activos, vehículos, bienes raíces, dinero en cuentas bancarias-- serían inventariados por Silvercorp, que conservaría por comisión un 14 por ciento del valor real o de tasación de estos artículos.

'OPERACIÓN GEDEÓN'

Hasta ocho exmilitares venezolanos y mercenarios murieron en el intento de invasión en Macuto el pasado 3 de mayo. Los mercenarios habrían sido entrenados en Colombia con el apoyo de Estados Unidos. Además han sido detenidas 31 personas, incluidos dos ciudadanos estadounidenses, y se les han imputado cargos de terrorismo, conspiración y tráfico de armas.

Este sábado se ha informado de la detención de un supuesto integrante del grupo en La Guaira, Rafael Enrique Castro Sandoval, alias 'El Miche'.

Goudreau ha confirmado que firmó un contrato con Guaidó por 212 millones de dólares para la 'Operación Gedeón', precisando que fue el pasado 16 de octubre. Pero solo habría recibido 50.000 dólares a través del consultor político Juan José Rendón, quien también ha reconocido su firma.

La oposición habría prometido pagar el resto más adelante, aunque no lo ha hecho, de acuerdo con Goudreau, que asegura que "tienen dinero en Estados Unidos en una cuenta de Citgo", la filial estadounidense de la petrolera venezolana, PDVSA, que la Casa Blanca ha puesto bajo control de Guaidó. "Tenían el dinero para pagarme pero no me pagaron", ha reprochado.

Guaidó, por su parte, ha acusado al presidente de ser el responsable y ha asegurado que él mismo "sabía de la operación, los infiltró y los esperó para masacrarlos".

El viernes el Ministerio Público de Venezuela solicitó órdenes de aprehensión contra Juan José Rendón y Sergio Vergara, así como contra Jordan Goudreau. "En vista de que se encuentran fuera del país, solicitaremos su inclusión con alerta roja en el sistema de Interpol, así como su extradición a territorio venezolano", ha explicado el fiscal general, Tarek William Saab.

"Estos ciudadanos han expresado de manera pública y notoria en comparecencia en televisión que su plan era matar venezolanos y sus delitos no pueden quedar impunes", ha apuntado Saab. Asimismo se activarán 22 órdenes de aprehensión contra otro grupo de personas que también participaron en la operación contra Venezuela.