Venezuela cifra en "más de 400" los presos excarcelados y niega lentitud en el proceso

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Venezuela han rechazado las acusaciones sobre una supuesta lentitud en el proceso de excarcelación de presos políticos y ha manifestado que hasta el momento han sido liberadas "más de 400" personas, si bien la organización no gubernamental Foro Penal da una cifra apenas superior a 150 liberados.

"Desmiento cualquier campaña contraria a esta acción del Estado venezolano, vinculante a las excarcelaciones", ha dicho el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien ha criticado además lo que describe como cifras falsas sobre un número de liberaciones menor que el anunciado por Caracas.

"Decir que eso no ha ocurrido de verdad forma parte de esta guerra sucia contra la democracia venezolana", ha sostenido, según ha informado la cadena de televisión Globovisión. Así, ha recalcado que estas acciones están siendo documentadas y respaldadas por expedientes judiciales.

Por contra, Foro Penal ha apuntado en un mensaje publicado a través de redes sociales que las autoridades han excarcelado desde el 8 de enero a 154 personas, al tiempo que ha manifestado que otras 780 continúan en prisión, unas cifras que asegura que corresponden al 22 de enero.

Entre los últimos liberados figura Rafael Tudares, yerno del líder opositor y candidato en 2024 a la Presidencia del país sudamericano Edmundo González, según confirmó el jueves su esposa, Mariana González de Tudares.

