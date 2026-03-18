Venezuela cifra en más de 7.500 las personas que se han beneficiado de la ley de amnistía

Archivo - José Luis Rodríguez Zapatero, Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez en el Palacio de Miraflores de Caracas - PRENSA PRESIDENCIAL VENEZUELA - Archivo

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asamblea Nacional (AN) venezolana, Jorge Rodríguez, ha afirmado este martes que más de 7.500 personas se han beneficiado ya de la ley de amnistía impulsada bajo el Gobierno de la presidenta encargada, su hermana Delcy Rodríguez, en una comparecencia en la que ha invitado a sumarse a quienes residen actualmente en el extranjero, un anuncio realizado junto al exmandatario español José Luis Rodríguez Zapatero.

En concreto, son 7.580 los ciudadanos que habrían recibido beneficios de la ley de amnistía aprobada el pasado 20 de febrero, si bien el presidente de la AN ha asegurado que el alcance de esta medida ha ido incluso más allá de las acciones recogidas por la norma originalmente, según ha recogido la cadena VTV.

En este sentido, Jorge Rodríguez ha destacado la etapa política abierta bajo el mandato interino de su hermana, alegando que se han logrado avances hacia un diálogo verdadero y la construcción de consensos entre Gobierno y oposición. Con todo, las cifras que ha anunciado siguen contrastando con las liberaciones contabilizadas por la ONG Foro Penal este fin de semana, que apenas suman 690 desde que las autoridades venezolanas anunciaran el inicio de las excarcelaciones el 8 de enero de 2026.

Sin embargo, el líder de la Asamblea ha invitado también a "todas aquellas personas que consideren que pueden ser sujetos de la Ley de amnistía y que viven en el exterior, o que consideren que podrían ampararse por la referida norma o por las extensiones que han hecho a través de las gestiones de la comisión de seguimiento" a que se comuniquen "por vía escrita o por vía de sus abogados ante la comisión de seguimiento, para que sus casos puedan ser procesados".

Esta ampliación, ha precisado, incluye a aquellas personas que "fueron diputados o diputadas en la Asamblea Nacional que se eligió en el año 2015 y que cesó en sus funciones (...) en el 4 de enero del año 2021", tras las elecciones parlamentarias de diciembre de 2020, criticadas tanto por la oposición como por otros países e instituciones internacionales, como la Unión Europea.

ZAPATERO DEFIENDE LA LEY COMO "ALTA POLÍTICA Y PERDÓN"

El anuncio ha llegado al término de una reunión de la Comisión de Seguimiento de la ley de amnistía para la Convivencia Democrática, en la que ha participado el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, asiduo mediador en procesos de liberación de presos políticos en Venezuela.

Por esta labor lo ha ensalzado el presidente de la Asamblea, previendo que "alguna vez se sabrán todas las gestiones, todos los trámites, todas las reuniones y todos los viajes relámpagos que ha hecho a Venezuela para buscar las formas de que se encaminaran los procesos políticos por la vía del diálogo, por la vía del acuerdo y por la vía de la búsqueda de consensos".

Por su parte, Zapatero ha defendido que "hay en la amnistía futuro, hay en la amnistía política, alta política, perdón, aquello que fundó la democracia. Hay en la amnistía reconciliación, que sintamos que vivimos en un país común, compartido, un destino para todos".

Al hilo, el expresidente español ha felicitado a Delcy Rodríguez por una iniciativa que ha descrito como "unilateral, decidida y valiente" en un escenario actual en el que, según ha argumentado, no existe espacio para el odio o el rencor. "La Venezuela de hoy exige reconciliación, confianza y convivencia y, ¿por qué no?, abrazos", ha defendido.