Archivo - La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (centro), el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (primero por la izquierda), y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, asisten a una rueda de prensa en Caracas, Venezuela. - Europa Press/Contacto/Ding Hongfa - Archivo

MADRID 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha confirmado este sábado la liberación de 1.046 presos políticos desde la intervención de Estados Unidos el pasado 3 de enero, una cifra que coincide con los datos facilitados por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

"Venezuela reafirma su compromiso con la reconciliación nacional. 1.046 connacionales que estaban privados de libertad han retornado a sus hogares en el marco de los acuerdos alcanzados entre venezolanos. Continuaremos avanzando con responsabilidad", ha declarado la mandataria venezolana en una publicación en sus redes sociales.

Se trata del primer pronunciamiento de la presidenta encargada sobre la cifra conseguida tras el marco del proyecto de ley de amnistía, el llamado Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, el cual llega tras la reciente liberación de las más de 130 personas encarceladas hasta hace unos días por motivos políticos e ideológicos por parte de las autoridades de Venezuela.

De esta manera, la cifra coincide con la ofrecida a primera hora de este sábado por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien indicó que, desde el pasado 3 de enero --día en el que las fuerzas estadounidenses capturaron al expresidente Nicolás Maduro-- han sido liberadas 1.046 personas en el país sudamericano.

Asimismo, el mandatario estadounidense recordó que Washington continúa "monitorizando" la situación tras la captura en Caracas del expresidente Maduro y su posterior extradición a Nueva York.

Aun así, la ONG Foro Penal ha rebajado la cifra oficial a 73 excarcelaciones verificadas, frente a las 130 anunciadas por los canales gubernamentales. Su director, Alfredo Romero, ha advertido además de que "todavía quedan más de 300 personas privadas de libertad por motivos políticos" en el país.

Lo mismo ha denunciado el Comité por la Libertad de Presos Políticos de Venezuela, quienes han denunciado que "excarcelar no siempre significa liberar".

"El Gobierno interino de Venezuela anunció 131 excarcelaciones, pero hasta este 15 de agosto solo se han podido verificar de manera independiente alrededor de 70. Los presos políticos excarcelados continúan sometidos a procesos judiciales y restricciones: excarcelar no siempre significa liberar. Exigimos listas públicas, verificación independiente, cierre de las causas arbitrarias y libertad inmediata, plena e incondicional para todos los presos políticos.

Su libertad no puede esperar por un nuevo TSJ ni utilizarse como instrumento de propaganda gubernamental o negociación política para postergar cambios democráticos urgentes", reza un comunicado publicado en sus redes sociales.