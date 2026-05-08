Venezuela confirma la muerte bajo custodia de un preso tras casi un año de denuncias sobre su desaparición

Archivo - Dos personas caminan delante de una bandera venezolana en una calle de Caracas, Venezuela. - Jimmy Villalta - Archivo

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Venezuela han confirmado la muerte bajo custodia hace cerca de diez meses de Víctor Hugo Quero, después de meses de campañas reclamando detalles sobre su paradero, tras lo que el Ministerio Público venezolano ha anunciado la apertura de una investigación para esclarecer lo sucedido.

El servicio penitenciario venezolano ha señalado que Quero estuvo encarcelado en rodeo I tras su detención en enero de 2025, siendo trasladado el 15 de julio a un hospital militar "tras presentar hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo". "Luego de diez días bajo atención médica, el 24 de julio de 2025 falleció por insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar, según consta en el certificado de acta de defunción".

Asimismo, ha asegurado que "durante su proceso de reclusión, no suministró datos sobre vínculos filiatorios y ningún familiar se presentó a solicitar visita formal". "El privado de libertad, al estar bajo tutela del Estado y ante ausencia de sus familiares, se procedió a su inhumación formal en fecha 30 de julio de 2025 en cumplimiento de los protocolos de ley", ha agregado.

"El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario se coloca a disposición ante las autoridades competentes para la revisión del caso, expresa sus condolencias a la familia y garantiza la entrega de sus restos", ha manifestado, tras afirmar que las pesquisas habrían sido realizadas después de enterarse "a través de redes sociales" de la "supuesta desaparición" de Quero y la comparecencia de su madre en marzo de 2026 para "conocer la denuncia pública".

Tras ello, el Ministerio Público venezolano ha anunciado "el inicio de una investigación penal en relación con la muerte del ciudadano Víctor Hugo Quero Navas", antes de afirmar que el objetivo es "realizar todas las diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos, de manera oportuna e imparcial".

"Como parte de la investigación, se ha ordenado realizar con prontitud la exhumación del cadáver del ciudadano antes identificado, con un equipo forense adscrito a la Dirección General de Apoyo a la Investigación Penal, de conformidad con lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal", ha especificado.

Asimismo, ha subrayado que "continuará velando por el respeto y garantía de los derechos humanos en las cárceles y demás establecimientos de reclusión", en medio de las denuncias por parte de opositores y organizaciones civiles por la situación y las exigencias de investigaciones transparente por la muerte de Quero.

La opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha subrayado que "el mundo debe mirar a Venezuela". "La crueldad no tiene límites. A Víctor Hugo Quero Navas lo detuvo el régimen el 3 de enero de 2025. Lo desaparecieron, lo torturaron y lo asesinaron", ha manifestado.

"Durante 16 meses, la señora Carmen, su madre, fue de cárcel en cárcel en una búsqueda desesperada. La respuesta fue la burla y el silencio, hasta hoy: le informan que su hijo yace en una tumba desde hace nueve meses", ha agregado Machado a través de un mensaje en redes sociales.

"Esto no es solo una tragedia; es un crimen de lesa humanidad ejecutado con impunidad absoluta. Es el horror sistemático contra una nación que exige justicia", ha señalado. "Por Víctor Hugo, por la valentía de Carmen y por cada víctima de esta tiranía: No nos detendremos hasta que haya justicia y libertad en Venezuela", ha apostillado.

En esta línea, la Defensoría del Pueblo de Venezuela ha mostrado su "profundo pesar" tras el anuncio de la muerte de Quero, detenido el 3 de enero de 2025. "Es imperioso que los organismos competentes ordenen una investigación exhaustiva, independiente y transparente que permita esclarecer los hechos, determinar las responsabilidades correspondientes y garantizar justicia", ha puntualizado.

"Este trágico acontecimiento evidencia la urgente necesidad de impulsar reformas profundas orientadas a erradicar los abusos, la impunidad y las debilidades institucionales que persisten en el país, avanzando hacia un verdadero proceso de reconstrucción institucional y de garantía efectiva de los derechos humanos", ha remarcado.

El presidente de la organización no gubernamental Foro Penal, Alfredo Romero, ha tildado la situación de "indignante". "¡Víctor Quero falleció mientras estaba desaparecido! El Ministerio Penitenciario dice que no informó vínculos filiatorios, pero su madre fue muchas veces a Rodeo I y negaban su paradero", ha denunciado.