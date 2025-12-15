Venezuela corta el suministro de gas natural a Trinidad y Tobago

Archivo - La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodriguez - Zurimar Campos/Prensa Miraflores / DPA - Archivo

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Venezuela ha anunciado este lunes la finalización "de manera inmediata" de cualquier acuerdo, contrato o negociación para suministrar gas natural a Trinidad y Tobago después de que este país autorizara el despliegue de fuerzas militares estadounidenses en su territorio y colaborara, según Caracas, en la captura del petrolero 'Skipper'.

La vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha denunciado en un comunicado "la participación del Gobierno de Trinidad y Tobago en el robo del petróleo venezolano cometido por la administración estadounidense el pasado 10 de diciembre con el asalto de un buque que transportaba este producto estratégico de Venezuela".

Rodríguez ha criticado la toma del 'Skipper', un "acto de piratería" que "constituye una grave violación del Derecho Internacional y una franca transgresión a los principios de libre navegación y comercio". El buque transportaba 1,9 millones de barriles de petróleo de la petrolera estatal venezolana PDVSA.

En particular ha atribuido a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, "una agenda hostil contra Venezuela" con la instalación de radares militares estadounidenses en su territorio. "Ha convertido el territorio de Trinidad y Tobago en un portaaviones estadounidense para agredir a Venezuela en un acto inequívoco de vasallaje".

"Ante esta escalada de hostilidades y graves agresiones, el presidente, Nicolás Maduro Moros, procedió, en su momento el Acuerdo Marco de Cooperación Energética suscrito con Trinidad y Tobago" y ahora "ha decidido extinguir de manera inmediata cualquier contrato, acuerdo o negociación para el suministro de gas natural a ese país".

Rodríguez ha subrayado que Venezuela "no permitirá que ningún ente colonial y sus vasallos atenten contra la sagrada soberanía del país y su derecho al desarrollo". "Venezuela vencerá siempre", ha remachado.