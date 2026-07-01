Venezuela decreta una semana de luto oficial por las víctimas de los terremotos

Rescatistas en Venezuela tras el doble terremoto - Europa Press/Contacto/Iris Estrada

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha decretado este miércoles siete días de luto oficial por los más de 1.900 muertos tras el doble terremoto de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter registrado hace justo una semana.

"Hoy acompañamos en el dolor a las familias que han perdido a sus seres queridos y elevamos nuestras oraciones por los heridos, las personas desaparecidas y las comunidades afectadas. En homenaje a la memoria de las víctimas, he decidido decretar duelo nacional por siete días, a partir de las 18.00 (hora local) de hoy", ha indicado en sus redes sociales.

"Venezuela tiene el alma rasgada por las pérdidas humanas causadas por los devastadores terremotos (...) En estos momentos de profunda tristeza, abrazamos a quienes sufren esta tragedia y reafirmamos nuestro compromiso de acompañarlos y protegerlos", ha agregado la mandataria.

Según el último balance de las autoridades, los seísmos han dejado al menos 1.943 víctimas mortales, 10.571 heridos y 15.866 familias damnificadas, mientras que hasta el momento los equipos de emergencias desplegados y los voluntarios han conseguido rescatar a 6.461 personas.