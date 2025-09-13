Venezuela denuncia el abordaje de un destructor de EEUU a un atunero en su Zona Económica Exclusiva

Yván Gil muestra la fotografía de un destructor de EEUU en la Zona Económica Exclusiva de Venezuela - CANCILLERÍA DE VENEZUELA

MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Venezuela ha denunciado el abordaje de un destructor estadounidense, el 'USS Jason Dunhan' a un buque pesquero venezolano,e l 'Carmen Rosa', en aguas de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) del país latinoamericano.

"Denunciamos el abordaje ilegal por parte de un buque destructor de la Armada de Estados Unidos de la embarcación pesquera 'Carmen Rosa', que es operada por nueve humildes pescadores atuneros venezolanos en aguas nacionales", ha publicado el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Yván Gil, en su cuenta en Telegram.

El canciller ha denunciado "este acto ilegal y hostil, promovido por ciertos sectores políticos en Washington (que) busca justificar una escalada bélica en el Caribe, una región que fue declarada Zona de Paz en 2014 por la CELAC". "Venezuela condena enérgicamente estas acciones belicistas y la violación de nuestra soberanía", ha añadido.

El buque venezolano "fue asediado de manera ilegal y hostil por un destructor de la Armada de Estados Unidos, el 'USS Jason Dunhan', equipado con potentes misiles de crucero" y "marines altamente entrenados" cuando se encontraba a 48 millas náuticas al noreste de la isla La Blanquilla, en aguas de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) venezolana.

El buque de guerra desplegó 18 efectivos con armas largas que abordaron la embarcación durante ocho horas e impidieron la comunicación de los tripulantes. Esta acción "carece de toda proporcionalidad estratégica y constituye una provocación directa" por el "uso ilegal de exagerados medios militares".

Caracas ha denunciado que los responsables buscan un incidente que justifique una escalada bélica en el Caribe con una operación de falsa bandera que busca un "cambio de régimen". "El incidente refleja la conducta bochornosa de sectores políticos en Washington que, de manera irresponsable, comprometen recursos militares de altísimo costo y soldados entrenados como instrumentos para fabricar aventuras bélicas, atentando también contra su propio prestigio y honor militar al ejecutar esta maniobra tan grotesca y desmedida", ha añadido.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana estuvo monitoreando "minuto a minuto" la operación y registró lo ocurrido con sobrevuelos en la zona en que ocurrió el incidente con la finalidad de vigilar y disuadir la agresión estadounidense, así como de proteger a los pescadores venezolanos.

Venezuela exige así a Estados Unidos el "cese inmediato" de estas operaciones que "ponen en peligro la paz y la estabilidad en el Caribe", e insta al pueblo de Estados Unidos a que reconozca la peligrosidad de estas maniobras ordenadas por su Gobierno y rechace "la utilización de sus soldados como piezas de sacrificio para sostener los deseos de una élite codiciosa y depredadora".

La Zona Económica Exclusiva es un área marítima adyacente a las aguas territoriales de un país que se extiende hasta 200 millas náuticas desde la línea de base. En esa área el país tiene derechos soberanos para la exploración, explotación y conservación de los recursos naturales, así como jurisdicción sobre actividades económicas y de investigación. Sin embargo, otros Estados pueden navegar y sobrevolar la zona libremente.

Este incidente se suma al despliegue de varios buques militares en aguas del Caribe y se enmarca en una escalada de tensiones que llevó la semana pasada a las fuerzas estadounidenses a bombardear una supuesta narcolancha, en un inédito ataque que dejó once fallecidos.