Archivo - Imagen de archivo de un petrolero cerca de las costas de Venezuela - Europa Press/Contacto/Juan Carlos Hernandez

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Venezuela ha informado este viernes de la inminente llegada a sus aguas de un nuevo vertido procedente de Trinidad y Tobago, "superior en magnitud" al ocurrido en mayo, y ha pedido explicaciones al país vecino.

"La República Bolivariana de Venezuela informa a la comunidad nacional e internacional de la ocurrencia un nuevo derrame de hidrocarburos procedente de la República de Trinidad y Tobago", ha denunciado el Ministerio de Exteriores venezolano en un comunicado en el que no proporciona datos específicos sobre la posición y el área del vertido.

El derrame previo de principios de mayo ocurrió en la plataforma elevadora n.° 2 del yacimiento principal de Soldado, en el golfo de Paria, y también cruzó la frontera marítima y llegó a aguas venezolanas.

A finales del mes pasado, el ministro de Energía de Trinidad y Tobago, Ernesto Kesar y el ministro venezolano de Ecosocialismo, Freddy Ñáñez, mantuvieron una reunión informativa en la que se comprometieron a desarrollar canales de comunicación específicos para tratar esta clase de incidentes.

A la espera de recabar más información, Venezuela avisa de que el vertido comporta "riesgos para los ecosistemas marinos, la actividad pesquera y las comunidades costeras". "Ante esta situación, los organismos competentes del Estado venezolano han activado los protocolos de vigilancia y mitigación necesarios para proteger las costas afectadas", añade el comunicado de Exteriores.

Venezuela exige al Gobierno de Trinidad y Tobago que asuma plenamente su responsabilidad y adopte "inmediatas para evitar nuevos incidentes y garantice plena transparencia sobre las causas, alcance y consecuencias de este derrame".

Además, y a la espera de una respuesta oficial del Gobierno trinitense, Venezuela "se reserva las acciones correspondientes ante las instancias internacionales competentes para determinar responsabilidades, exigir las compensaciones a que hubiera lugar y prevenir la repetición de hechos similares".