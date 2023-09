Venezuela denuncia que la ONU es un "instrumento" de EEUU

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ha criticado a la ONU por ser un "instrumento" de Estados Unidos a raíz del último informe que denuncia un recrudecimiento de la persecución a la oposición en Venezuela.

"La ONU no resuelve nada. No toma decisiones. No respeta las decisiones ni siquiera de las propias Nacional Unidas. Lo que pasa es que son escenarios y tampoco los vamos a dejar solos", ha apuntado en referencia a la participación venezolana en la reciente asamblea anual de la Asamblea de la ONU.

"A estas alturas, como dijo el Comandante Chávez, si la ONU no cambia su razón de ser o no vuelve a su razón de ser original, a sus raíces, no tiene sentido (...). En este momento es un instrumento de Estados Unidos para presionar a los países que ellos les parece", ha afirmado Cabello, según recoge el portal oficialista Últimas Noticias.

Cabello ha abogado por una "reestructuración" de la ONU para "hacer valer los principios fundamentales" de la Carta de las Naciones Unidas. Hasta entonces, reclamar el derecho de los países y pueblos soberanos ante la instancia internacional "es una gran perdedera de tiempo", ha afirmado. "Se hizo la Asamblea General de la ONU. Si a mí me preguntan, es una gran perdedera de tiempo. Es mi opinión particular", ha explicado.

Sin embargo, Venezuela no abandonará los diferentes escenarios políticos, tanto en el ámbito nacional como internacional, ha resaltado Cabello.

Por otra parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha publicad un comunicado expresando su rechazo a las "acusaciones de la Misión Internacional ante la ONU".

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos ha presentado un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que denuncia una intensificación de los ataques contra el espacio cívico con vistas a "silenciar" a las voces críticas, lo que hace que la "vigilancia internacional" sea "más crucial que nunca".

"Venezuela expresa su más categórico rechazo a las insólitas acusaciones falsas y sin fundamento, realizadas por la mal llamada Misión Internacional de Determinación de los Hechos, en un nuevo informe panfletario presentado este 25 de septiembre de 2023 ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas", apunta el Ministerio.

El informe "desvirtúa la situación de Derechos Humanos en el país y busca legitimar la imposición de sanciones económicas" denunciando un "uso selectivo, instrumentalizado, falso y manipulado de la situación de los Derechos Humanos en el país", según Caracas.

La misión ha presentado resultados "sin sustento metodológico ni conocimiento de la realidad del país" y se utiliza como instrumento para "seguir atacando a las instituciones venezolanas como parte de la política criminal e injerencista de 'cambio de régimen' que impulsa el Gobierno de los Estados Unidos de América, con la complicidad de sus gobiernos satélites en el mundo", ha argumentado.

Asimismo, el comunicado considera que las acusaciones "violentan la Carta de Naciones Unidas y alientan a los sectores nacionales e internacionales más extremistas a reincidir en la violación masiva de los derechos humanos de los venezolanos y en la desestabilización del país".

Por último, Venezuela reitera que el país "continuará cooperando con el Consejo de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado sobre la base del estricto apego a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, no injerencia en los asuntos internos, respeto al multilateralismo y diálogo constructivo".