Venezuela eleva a un centenar los muertos por el ataque de EEUU

Archivo - El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, sostiene una bandera del país latinoamericano - Pedro Ramses Mattey/dpa - Archivo

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ha elevado este miércoles al menos a cien las víctimas mortales por el ataque efectuado el pasado sábado por el Ejército de Estados Unidos sobre Caracas y alrededores y en el que capturó a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flórez.

"Hasta ahora, y digo hasta ahora, hay cien fallecidos, cien y otra cantidad parecida de heridos", ha declarado en un programa retransmitido por la cadena de televisión estatal VTV aludiendo a un ataque "terrible (y) bárbaro contra nuestro país".

El también dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha reconocido que "eso es una verdad (y) no lo va a tapar nadie". "No hay manera que eso pueda ser tapado y hoy el mundo lo está descubriendo de manera plena", ha agregado.

Cabello ha elevado así la cifra de muertos por la operación militar estadounidense, después de un primer balance de 56, entre 24 militares venezolanos y otros 32 miembros de las fuerzas de seguridad cubanas. La presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, decretó este martes siete días de duelo por los fallecidos, a los que destacó como "mártires que dieron su vida defendiendo" a Venezuela.