Venezuela estima en más de 7.300 las personas con "libertad plena" gracias a la ley de amnistía

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha estimado este jueves en más de 7.300 las personas que han obtenido la "libertad plena" gracias a la ley de amnistía, aprobada el pasado 20 de febrero y que abre la puerta a excarcelar a quienes hayan cometido delitos desde 1999.

"A día de hoy, 7365 personas que habían estado privadas de libertad o sometidas a algún tipo de medida sustitutiva de la privación de libertad han recibido la libertad plena", ha indicado en declaraciones a la prensa a la salida de la Asamblea Nacional.

El también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha confirmado asimismo que "hemos recibido por parte de políticos o políticas venezolanas que viven en el extranjero, o ciudadanos venezolanos (...) que viven en el extranjero, solicitudes" para acogerse a la amnistía, si bien ha eludido dar nombres.

Así, ha invitado a aquellos venezolanos que se encuentran fuera del país a solicitar la amnistía dado que "hemos ordenado a la Comisión de Seguimiento de la ley (...) que empiece a atender cualquier caso que provenga del extranjero".

El objetivo, ha indicado, es que "cualquier político o política venezolana que (tenga) la intención de regresar al país y hacer política en Venezuela, pueda ser atendido su caso a través de la Comisión de Seguimiento".

La líder opositora venezolana María Corina Machado, quien se encuentra en Washington, ha asegurado este domingo que regresará "en pocas semanas" a su país para consolidar un "gran acuerdo nacional de consensos" y prepararse para una victoria electoral, si bien Caracas ha apuntado ya a que Machado tendrá que "responder" ante la Justicia por haber "pedido una intervención militar" en el país latinoamericano.