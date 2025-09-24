Venezuela estudia declarar el "estado de conmoción exterior" para responder a las "agresiones" de EEUU

La Fiscalía solicita al Comité de DDHH de la ONU que abra una investigación sobre los ataques de Washington

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado este martes que el Ejecutivo está valorando declarar el "estado de conmoción exterior" para responder a las "amenazas y agresiones" de Estados Unidos, en medio de la escalada de tensiones entre ambos países desde el despliegue hace semanas de buques militares de Washington en aguas del Caribe y los posteriores ataques contra varias lanchas presuntamente cargadas de droga que han dejado al menos 14 muertos.

"Ya pudiéramos decir, está casi listo el primer decreto y las otras medidas de corte constitucional, legales, que permiten el poder del Estado para responder ante una situación de agresión, están listas, están preparadas", ha declarado tras un Consejo de Estado emitido por la cadena estatal VTV.

Poco antes, ha adelantado que "está deliberando la propuesta que ha llegado del primer decreto constitucional para que toda la nación (...) todo ciudadano y ciudadana de este país tenga el respaldo (...) de todas las fuerzas de la sociedad venezolana para responder a las amenazas o, si se diera el caso, a cualquier ataque que se hiciera contra" el país.

Maduro ha estado acompañado por su esposa, Cilia Flores; la vicepresidenta, Delcy Rodríguez; la presidenta del Tribunal Supremo, Caryslia Rodríguez, y la número dos del organismo, Tania D'Amelio; así como el procurador general, Reinaldo Muñoz, y el fiscal General, Tarek Saab, quien ha anunciado que Caracas ha solicitado formalmente al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que abra una investigación sobre las recientes actuaciones de Washington hacia el país latinoamericano.

El mandatario venezolano ha reiterado su advertencia de una "agresión a Venezuela sería el inicio de una guerra catastrófica en el Caribe y Sudamérica", si bien ha celebrado que "las amenazas" de la Administración de Donald Trump "han generado una reacción mundial creciente de rechazo".

En esta línea, ha aplaudido el rechazo a lo que ha descrito como "un relato burdo, totalmente falso, una narrativa derrotada por su propia falsedad, su propia inmoralidad, contra un país de gente decente, contra un país con institucionalidad republicana, con fortaleza constitucional como nuestra República Bolivariana de Venezuela".