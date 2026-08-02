Venezuela impulsa un diálogo político con parte de la oposición tras los terremotos con una cita en Caracas

Archivo - Bandera venezolana en una zona afectada por los terremotos en Playa Grande, en el estado de La Guaira (Venezuela) - Europa Press/Contacto/STR - Archivo

MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Venezuela y un sector de la oposición han acordado este sábado poner en marcha un proceso de diálogo político que arrancará la próxima semana con una reunión e Caracas, la capital, tras un primer contacto telefónico mantenido este viernes entre el coordinador gubernamental de las conversaciones, Jorge Rodríguez, y la presidenta de la Asamblea Nacional elegida en 2015, Dinorah Figuera.

Ambas partes han informado por separado de la conversación, que servirá como punto de partida para una negociación centrada en la transición democrática, el fortalecimiento institucional y la respuesta a las consecuencias del doble terremoto registrado el pasado 24 de junio.

Según el comunicado difundido por la Asamblea Nacional de 2015, durante la llamada ambas delegaciones han consensuado la agenda general de las conversaciones y han fijado la celebración de una primera ronda de diálogo presencial en la capital venezolana. Los asuntos prioritarios serán la atención a las víctimas del seísmo, el fortalecimiento de la democracia y los derechos y garantías políticas de los venezolanos.

La delegación designada por la Asamblea Nacional de 2015 estará encabezada por Dinorah Figuera e integrada, en su comisión técnica política por Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Matheus y Sergio Vergara. Además, contará con una comisión de apoyo formada por Macario González, Desiree Barboza, Julio César Moreno y Elimar Díaz.

El comunicado concluye con un agradecimiento a Estados Unidos y a su secretario de Estado, Marco Rubio, "por el acompañamiento a la transición en Venezuela", donde "este inicio marca un nuevo capítulo en la lucha por construir un futuro digno para todos los venezolanos".

Por su parte, el actual presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha confirmado la conversación telefónica con Figuera, a quien ha definido como "representante de un sector de la oposición venezolana", y ha explicado que el objetivo de esta incitativa es "iniciar un proceso de diálogo político inclusivo y efectivo en beneficio del país y de los venezolanos, y para aunar esfuerzos en la atención a las víctimas del doblete sísmico del pasado 24 de junio".

Rodríguez ha indicado asimismo que durante la conversación ambas partes han intercambiado la composición de sus respectivas delegaciones, y que han acordado celebrar el primer encuentro presencial en Caracas la próxima semana, definiendo una agenda de trabajo con "metas claras y verificables".

La representación del Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, estará integrada por el propio Jorge Rodríguez, que ejercerá como coordinador, junto a Ana María San Juan, Jorge Arreaza, América Pérez, Génesis Garvett y Pedro Infante.

EEUU APLAUDE LA INICIATIVA Desde Estados Unidos, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Dylan Johnson, ha dado la bienvenida al anuncio del inicio de este proceso de diálogo político, en una publicación en redes sociales en la que ha manifestado también el apoyo de Washington a la apertura de conversaciones entre el Gobierno venezolano y este sector de la oposición.

En su mensaje, Johnson ha reiterado asimismo el compromiso de Estados Unidos con las iniciativas impulsadas por los propios venezolanos para reforzar las instituciones democráticas, ampliar el espacio para las libertades políticas y favorecer una salida que contribuya a la estabilidad y la prosperidad del país.

En la misma línea, el representante estadounidense ha subrayado además que Washington seguirá apoyando los esfuerzos orientados a avanzar hacia una solución política liderad por los venezolanos,con el objetivo de consolidar un futuro más estable para Venezuela.