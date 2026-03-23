Venezuela pide "consolidar" una región "libre de sanciones y operaciones militares"

Archivo - El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil (archivo) - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE VENEZUELA

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Venezuela han hecho un llamamiento a "consolidar" una región "libre de sanciones y operaciones militares", al tiempo que han reivindicado la importancia de la "unidad" de los países de la región frente a posibles amenazas exteriores, unas palabras que llegan casi tres meses después de la operación militar puesta en marcha por Estados Unidos y que se saldó con la captura del presidente, Nicolás Maduro, y su mujer, Cilia Flores.

El ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil, ha recordado en un comunicado que recientemente ha asistido a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) con el "firme propósito de reafirmar nuestra histórica obligación de promover la unidad regional".

"Nuestro mensaje es claro: debemos avanzar hacia una postura sólida que nos permita construir una región libre de medidas coercitivas unilaterales y de operaciones militares que amenacen nuestra soberanía y zona de paz", ha aseverado el ministro, según un mensaje difundido a través de Telegram.

Además, ha instado a "reflexionar sobre el compromiso urgente e histórico sobre el respeto a la institucionalidad para garantizar plenamente la inmunidad de los jefes y jefas de Estado, así como que las capitales puedan ser vulneradas", al tiempo que ha instado a una "respuesta colectiva".

Por ello, ha subrayado la necesidad de reaccionar "en la defensa de los derechos legítimos del presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores, secuestrados el pasado 3 de enero de 2026 por Estados Unidos". "¿Cómo podemos hablar de unión si no somos capaces de hacer frente a las sanciones colectivas como las que sufren los pueblos de Cuba y Venezuela? Con bloqueos, con sanciones económicas, no hay unidad posible", ha lamentado.

Asimismo, ha hecho hincapié en que "es hora de desprendernos de intereses mezquinos" y "dejar atrás los cálculos pequeños para actuar como una comunidad", dado que "la unidad no es una consigna, es una obligación histórica y este es el momento de sumirla".