Venezuela.-Venezuela se queja ante el TPI de que España no extradite a un opositor acusado de participar en un homicidio

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Representantes de las autoridades de Venezuela trasladaron la semana pasada a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) su queja por la decisión de la Justicia española de frenar la extradición del opositor Enzo Franchini, acusado de participar en un homicidio durante las manifestaciones de 2017 contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional denegó este mismo mes la extradición de Franchini al entender que existe "un temor racional y fundado de que los derechos del reclamado puedan ser vulnerados por parte de los órganos del Estado requirente", en un auto en el que puso en tela de juicio la legitimidad del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab.

Saab y el Defensor del Pueblo venezolano, Alfredo Ruiz, encabezaron una delegación que se reunió recientemente en La Haya con la fiscal jefe del TPI, Fatou Bensouda, con quien hablaron de las dos investigaciones preliminares que tiene abierta la oficina de la Fiscalía en relación con Venezuela.

Este lunes, al dar cuenta de esta visita ante los medios, Ruiz ha confirmado que se plantearon "otras situaciones graves", "como lo que ocurre con el Gobierno de España". En este sentido, ha lamentado que España no haya a extraditado a Franchini por "un crimen tan atroz como quemar viva a una persona", identificada como Orlando Figuera, ni haya dado pasos para juzgarlo en su territorio.

La Audiencia Nacional apuntó en su auto que el único indicio que se aporta desde Caracas contra el reclamado son unas imágenes de vídeo, publicadas en internet bajo el título 'Moto y placas de quienes quemaron a Orlando Figuera', donde puede verse a aquel montando en una motocicleta de su propiedad, así como la matrícula del vehículo en cuestión.

"El único indicio existente resulta a todas luces insuficiente, no ya para acusar o condenar al reclamado, sino ni siquiera para procesarle", añadieron los magistrados, que pusieron en duda el trato que pudiese recibir Franchini en Venezuela, donde se acusa a este opositor de homicidio, instigación pública y terrorismo.

LOS ARGUMENTOS DE CARACAS

Saab ha anunciado que Venezuela tiene previsto remitir en los próximos días al TPI información con la que acreditar su compromiso con la lucha contra los Derechos Humanos, en particular en relación a los esfuerzos para "investigar, imputar, acusar y condenar" a quienes violen derechos y libertades básicos.

El fiscal general ha explicado que la corte internacional "complementa" con su labor la de la Justicia venezolana, si bien ha recordado que "tiene competencias solo en crímenes de genocidio, los crímenes de lesa Humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión que no hayan sido investigados o no se haya podido investigar". Este "no es el caso de Venezuela", ha apostillado, según 'El Universal'.

Las dos carpetas abiertas por la Fiscalía de la corte de La Haya se mantienen por ahora en la fase preliminar, pero la que está más avanzada es la primera de ellas, que parte de una denuncia presentada en su día por un grupo de países, entre ellos Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Canadá.

Dicha investigación, Venezuela I, examina los presuntos abusos cometidos en el marco de las protestas de 2017 y Bensouda ya apuntó en su reunión con Saaab y Ruiz que hay motivos "razonables" para creer que sí se cometieron entonces crímenes internacionales.

El segundo de los exámenes, bautizado como Venezuela II, analiza desde febrero de 2020 una queja presentada por el Gobierno de Nicolás Maduro para determinar si las sanciones de Estados Unidos equivalen a crímenes contra la Humanidad.