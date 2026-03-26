Venezuela rechaza la propuesta de privatización energética planteada por María Corina Machado

Archivo - Refinería El Palito de PDVSA, en Puerto Cabello, estado de Carabobo - Europa Press/Contacto/Juan Carlos Hernandez

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Hidrocarburos de Venezuela ha rechazado este miércoles la propuesta de privatización total del sector energético planteado en la víspera por la opositora María Corina Machado, unas declaraciones calificadas como "infelices" por la cartera, que le ha afeado ofrecer la industria venezolana al sector privado "como si fuese de su propiedad".

"El Ministerio del Poder Popular de Hidrocarburos, en nombre de la industria petrolera, gasífera y petroquímica venezolana, repudia de manera categórica las infelices declaraciones emitidas por una vocera del extremismo venezolano desde el extranjero, en las que expresa la intención de privatizar la industria de los hidrocarburos de nuestra Patria", reza el comunicado difundido por el Gobierno.

Asimismo, la cartera ha afeado a Machado, sin nombrarla, que "no contenta con haber solicitado durante años sanciones, agresiones e intervención hacia Venezuela, de dirigir el factor más violento y extremista de la política nacional, y de haber dirigido acciones mercenarias que enlutaron a cientos de familias venezolanas, pretende ahora ofrecer como si fuese de su propiedad y arrogándose una representación de la que carece una industria que es patrimonio irrenunciable de todo el pueblo venezolano".

"Revela así su talante antinacional, pretendiendo imponerse por encima de la Constitución", ha incidido Caracas, que ha destacado los hidrocarburos como "la más importante actividad económica de Venezuela", atribuyéndole "el 74% de las exportaciones venezolanas en la última década".

Al hilo, el Ministerio, que ha atribuido a Machado una "acción demagógica e ilegal", ha destacado las "importantes alianzas para el desarrollo de proyectos de inversión" firmadas por la industria petrolera "con empresas de varios países que permitirán seguir avanzando en la generando recuperación de nuestra producción, generando beneficios al pueblo venezolano".

El Gobierno venezolano se ha pronunciado así al calor de las declaraciones de María Corina Machado, quien en su participación en la víspera en una conferencia celebrada en Estados Unidos propuso un "plan energético" a empresarios norteamericanos en el que "el Estado venezolano se quitará de en medio y allanará el camino para dar las condiciones necesarias para que el sector sea totalmente privado", dejando al Ejecutivo un papel de "regulador, creando incentivos para la inversión a largo plazo y supervisando que la transparencia se mantenga en todo momento".

El cruce de declaraciones ha llegado en la misma semana en la que la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu, se ha reunido con inversores estadounidenses a los que ha asegurado que "el sector privado" del país norteamericano tendrá "un papel fundamental en la construcción de una Venezuela estable y próspera".

"Estamos aquí para apoyar el crecimiento de la inversión estadounidense", ha afirmado, según ha recogido la propia Embajada en una publicación en redes sociales.