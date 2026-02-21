Venezuela rechaza la prórroga de Washington a su estatus de "emergencia nacional" para EEUU

Archivo - Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela - Europa Press/Contacto/Jimmy Villalta - Archivo

MADRID 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Venezuela ha rechazado este domingo la prórroga anunciada esta semana por Estados Unidos sobre su estatus como "emergencia nacional" contra los intereses norteamericanos y su seguridad.

La Administración Trump prorrogó el pasado día 18 la orden firmada el 8 de marzo de 2015 por el entonces presidente Barack Obama en un contexto enormemente complejo, entre negociaciones con el actual Gobierno venezolano después de que precisamente Washington capturara en enero al presidente Nicolás Maduro tras una operación en Caracas y en medio de liberaciones de presos políticos e incautaciones norteamericanas de cargueros de petróleo en el Caribe. El país está gobernado ahora mismo por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

"Desde su origen, este instrumento fue concebido sin base objetiva ni justificación real, bajo argumentos alejados de la verdad y del Derecho Internacional, calificando de manera insólita a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria", ha lamentado el Ministerio de Exteriores.

"Once años después, la realidad confirma lo que la República Bolivariana de Venezuela ha sostenido de forma consistente: nuestro país no representa amenaza alguna para el pueblo ni para el gobierno de los Estados Unidos, ni para ninguna nación del mundo", añade el comunicado de Exteriores.

"La persistencia de esta medida, nacida bajo premisas políticas que no se corresponden con la realidad, solo contribuye a mantener narrativas de confrontación que no reflejan los verdaderos vínculos históricos, culturales y humanos que deben prevalecer entre el pueblo venezolano y el estadounidense", remacha el Ministerio, que pide a EEUU "que asuma un papel constructivo y de respeto en la conducción de sus relaciones internacionales".