Venezuela recibe un vuelo con 235 migrantes deportados de EEUU, el segundo tras la captura de Maduro

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un avión con 235 ciudadanos de Venezuela a bordo ha aterrizado este lunes en el país latinoamericano proveniente del estado de Arizona, Estados Unidos, ha informado el Ministerio del Interior venezolano. Se trata del segundo vuelo de este tipo después de la captura del presidente, Nicolás Maduro, en un ataque estadounidense sobre Caracas el pasado 3 de enero.

"Un total de 235 venezolanos ingresaron al país a bordo del vuelo número 100 procedente de Estados Unidos. En esta ocasión retornaron 219 hombres y 16 mujeres", ha indicado la cartera ministerial en redes sociales, asegurando que los pasajeros "recibieron una atención integral" por parte de los "órganos de seguridad ciudadana" a su llegada al Aeropuerto de Internacional de Maiquetía, en el estado La Guaira.

El Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha destacado la operación como un "hito" al tratarse del vuelo número 100 dentro de la denominada "Gran Misión Vuelta a la Patria", incidiendo en que esta iniciativa que "busca facilitar el regreso" de venezolanos al país fue "creada por el presidente constitucional de (...) Venezuela, Nicolás Maduro". "Con estas acciones el Gobierno reafirma el compromiso con cada venezolano en el exterior que quiera regresar a su patria", ha agregado al respecto.

El pasado sábado, otro avión con 199 migrantes venezolanos --181 hombres y 18 mujeres-- a bordo aterrizó en el país sudamericano, también desde el estado de Arizona, siendo el primer vuelo de deportación de este año y tras la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, en el ataque del Ejército de Estados Unidos efectuado sobre Caracas y alrededores en el que murieron al menos un centenar de personas, incluidos una veintena de militares venezolanos y 32 miembros de las fuerzas de seguridad cubanas.