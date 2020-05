Venezuela.- Venezuela revela una grabación que implica a Colombia en la trama golpista 'Gedeón'

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha mostrado una grabación de audio que vincularía al diputado venezolano Hernán Alemán con el intento de golpe de Estado e "invasión" marítima desarticulado desde el pasado 3 denominado 'Operación Gedeón' que implicaría al Gobierno de Colombia.

Alemán indica en la grabación que mantuvo contactos con el general venezolano retirado, Cliver Alcalá Cordones, encargado de la incursión. Además, reconoce que estuvo en los campamentos de entrenamiento de los implicados en Riohacha, en el norte de Colombia.

Alemán está en busca y captura desde el año pasado, cuando la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) le retiró su inmunidad parlamentaria por "traición a la patria, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuado, rebelión, usurpación de funciones y concierto para delinquir".

En la grabación, Alemán confirma además la participación de militares estadounidenses denominados "águilas". "Todo está. Las águilas andan por aquí algunas ya también. Ya yo veo todo en la fase operativa", apunta.

Asimismo, Alemán dice que el contrato firmado entre el líder opositor Juan Guaido, Sergio Vergara y J.J Rendón y el ex boina verde Jordan Goudreau, propietario de la empresa de seguridad Silvercorp, aún está vigente. "Es válido para nosotros, pero no para Guaidó. Digamos, Guaidó no cumplió. No es que lo rompió. No cumplió nunca", afirma.

Este mismo lunes el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, ha publicado la fotografía de Juan Fredd Jesús Acosta Ysea, un nuevo detenido en relación con la trama golpista.

'OPERACIÓN GEDEÓN'

Hasta ocho exmilitares venezolanos y mercenarios murieron en el intento de invasión en las playas de Macuto el pasado 3 de mayo. Los mercenarios habrían sido entrenados en Colombia con el apoyo de Estados Unidos. A los 64 detenidos, incluidos dos estadounidenses, se les han imputado cargos de terrorismo, conspiración y tráfico de armas.

El Gobierno venezolano ha mostrado parte de un contrato firmado por el líder opositor Juan Guaidó con la empresa Silvercorp dirigida por el ex boina verde estadounidense Jordan Goudreau para deponer al presidente Nicolás Maduro por la fuerza.

Goudreau ha confirmado la existencia del contrato por 212 millones de dólares y que fue firmado el pasado 16 de octubre. Pero solo habría recibido 50.000 dólares a través del consultor político Juan José Rendón, quien también ha reconocido su firma.

Guaidó se ha desmarcado por completo de la incursión y ha acusado al 'chavismo' de montar una nueva "olla" (montaje) para desviar la atención de los problemas internos, entre los que cuenta la pandemia de coronavirus. Además ha denunciado estas muertes de mercenarios y exmilitares como "falsos positivos" y "ejecuciones extrajudiciales".