Venezuela sitúa en más de 300 los excarcelados desde la entrada en el marco de la ley de amnistía

Archivo - Imagen de archivo de la cárcel del Helicoide en Venezuela. - Europa Press/Contacto/Jimmy Villalta - Archivo

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comisión Especial de Seguimiento para la Ley de Amnistía, Jorge Arreaza, ha informado de que un total de 310 han sido puestas en libertad en el marco de la legislación aprobada el pasado mes de febrero y que abre la puerta a excarcelar a quienes hayan cometido delitos en el país latinoamericano desde 1999.

Arreaza ha indicado que 8.146 personas han podido beneficiarse de esta ley durante el último mes, de las cuales 7.836 ya se encontraban en libertad, pero contra las que pesaban medidas cautelares, según ha explicado en un mensaje difundido a través de redes sociales.

"Estas son las cifras de las libertades plenas otorgadas gracias a la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. De las 8.146 personas beneficiadas (...) 310 estaban privadas de libertad", ha manifestado.

A finales de febrero, la ONG Foro Penal cifraba en más de 500 los presos políticos excarcelados desde la entrada en vigor de la ley impulsada por el Gobierno de la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, que se encuentra al frente del país desde la captura de Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores, durante el ataque perpetrado por el Ejército estadounidense a principios de enero.

Desde el Gobierno insisten en que la amnistía "no ampara delitos futuros" y destacan que esta medida es una oportunidad para "la convivencia democrática". Asimismo, han instado a "mantener el camino electoral como rumbo institucional".