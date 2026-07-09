Estragos causados por los terremotos en Venezuela. Imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Laura De Chiclana/Jna Press

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades venezolanas han instado a los países miembro de Naciones Unidas a liberar los "fondos soberanos retenidos" del Estado de Venezuela, algo que han calificado de "crucial" para que el país pueda avanzar en el proceso de reconstrucción, tras los fuertes terremotos que sacudieron al centro de la costa venezolana, dejando ya un saldo de más de 3.800 víctimas mortales.

"Esta medida es crucial para que Venezuela disponga de los recursos necesarios para reconstruir tanto la infraestructura material como la calidad de vida de todos los ciudadanos afectados", ha manifestado el ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil, en un mensaje en redes.

Según ha explicado la cartera de Exteriores en un comunicado, Gil ha trasladado esta necesidad en el transcurso de una reunión "de alto nivel" presidida por el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU y máximo responsable de la OCHA, Tom Fletcher, quien arribó este pasado martes al país en una visita de trabajo y coordinación conjunta ante los recientes terremotos.

"En nombre del Gobierno bolivariano, hemos participado en la reunión ministerial de los Estados Miembros de Naciones Unidas sobre la respuesta humanitaria a los terremotos en Venezuela", ha precisado el ministro, de acuerdo con el comunicado ministerial resultante de esta reunión que también ha contado con la asistencia del coordinador residente de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla, así como de otras autoridades de la instancia multilateral.

UNA MISIVA A CARLOS III Y UNA LLAMADA CON EL FMI

Este mismo miércoles, en el marco de una reunión con los responsables de los campamentos transitorios y viviendas afectadas por el doble terremoto, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha puesto de manifiesto su decisión de enviar una carta al rey de Inglaterra, Carlos III, para pedirle la liberación "del oro que está retenido en el Banco de Inglaterra".

"Ese oro es de nuestro pueblo y ese oro debe estar para atender las consecuencias terribles, trágicas de este doble terremoto", ha reivindicado la inquilina de Miraflores, según recoge el Ministerio de Exteriores en una nota de prensa.

Por otra parte, Rodríguez ha aludido a conversaciones con organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), en aras de, también, "liberar recursos bloqueados de Venezuela" en pro de avanzar en las tareas de atención a la emergencia derivada de los seísmos.

El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, ha informado en rueda de prensa este miércoles que son concretamente 3.811 las personas que han perdido la vida por causa de los referidos terremotos --126 más con relación al balance anterior-- y 16.740 las víctimas heridas tras los seísmos de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter ocurridos a finales del pasado mes de junio, que han dejado además importantes daños sobre 856 edificios, de los cuales 190 han colapsado.