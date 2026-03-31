Venezuela ve "disonantes" palabras de la OEA pidiendo transparencia en nombramiento de altos cargos

Archivo - El ministro de Exteriores de Venezuela, Yvan Gil - Europa Press/Contacto/Tian Rui - Archivo

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Venezuela, Yván Gil, ha criticado este martes la declaración "disonante" del secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, quien ha pedido que las autoridades venezolanas garanticen transparencia e independencia mientras renuevan altos cargos del Estado.

"La Organización de Estados Americanos carece de toda competencia para pronunciarse sobre asuntos internos de Venezuela, país que no forma parte de dicho organismo. Resulta, por tanto, profundamente disonante que un funcionario de esa instancia pretenda opinar sobre procesos que corresponden exclusivamente al pueblo venezolano y a su orden constitucional", ha declarado en un comunicado en redes sociales.

"Sorprende, que el actual secretario general, pretenda hoy invocar el nefasto legado de su antecesor Luis Almagro", ha agregado el jefe de la diplomacia venezolana, antes de asegurar que su país "continuará su curso de autodeterminación, derecho inalienable de su pueblo".

Gil ha respondido así a unas declaraciones "desatinadas" en redes sociales de Ramdin, quien ha recordado a las autoridades dirigidas desde enero Delcy Rodríguez --quien fuera 'número dos' del presidente Nicolás Maduro-- que "deben garantizar que los procesos de designación del fiscal general de la República y del defensor del pueblo cumplan con los estándares mínimos de transparencia, mérito y participación ciudadana".

"La designación de autoridades que ofrezcan garantías creíbles de independencia para todos los sectores de la sociedad puede representar un paso fundamental hacia la reconciliación nacional y una transición democrática", ha dicho quien fuera ministro de Exteriores de Surinam antes de dirigir la OEA, en un mensaje en el que ha reafirmado la disposición de la Secretaría General de la OEA para "apoyar a Venezuela en la atención de sus desafíos institucionales".

La presidenta encargada ha renovado su gabinete en las últimas semanas, además de relevantes cargos como son la Fiscalía General, desde hace una semana en manos de la abogada Ariannys Viviana Seijó Noguera, quien ha trabajado como consultora jurídica de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), habiendo sido previamente asesora externa de la Procuraduría General de la República.

Precisamente el que fuera fiscal general de Venezuela Tarek William Saab, dirige desde finales de febrero la Defensoría del Pueblo, un nombramiento que ha sido cuestionado por ONG venezolanas y extranjeras por su presunto papel en la represión de manifestantes tras las elecciones presidenciales en julio del 2024.