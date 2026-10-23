Vente Venezuela denuncia el arresto de siete personas a cargo del sonido en una concentración opositora

Concentración en Caracas convocada por la formación opositora Vente Venezuela por la liberación de presos políticos, la reclamación de una fecha para la elección presidencial en 2027 y el retorno seguro de su líder, María Corina Machado - VENTE VENEZUELA EN X

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El partido opositor venezolano Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado, ha denunciado el arresto de siete personas cuyo paradero desconocen y que estaban a cargo del equipo de sonido empleado en una movilización convocada por la propia formación este jueves.

"El régimen de (la presidenta encargada) Delcy Rodríguez, a través de la Policía Nacional Bolivariana, ha secuestrado a siete personas que estaban a cargo de los camiones de sonido utilizados hoy en la movilización cívica de Plaza Venezuela", ha afirmado la formación en un mensaje en redes difundido también por Machado.

En la misma publicación, el partido ha manifestado que desconoce el paradero de las siete personas y ha agregado que los tres vehículos en cuestión han sido confiscados. "Alertamos a la comunidad internacional sobre esta arremetida contra venezolanos que prestaron sus servicios para la protesta pacífica de este 22 de octubre", añade.

Vente Venezuela difundía poco antes imágenes de la referida movilización, cuya asistencia ha cifrado en "miles", todo ello "exigiendo la liberación de los presos políticos, fecha de la elección presidencial en 2027 y el retorno seguro de María Corina Machado".

La propia líder opositora ha celebrado la concentración a través de sus redes, considerando que se trata del "comienzo de lo que viene". "Somos un pueblo decidido a ser libre. Y sí, esto es lo que hay: apenas una muestra de todo lo que viene. Estamos decididos a avanzar hasta conquistar nuestra libertad", ha expresado.