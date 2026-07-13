VÍDEO: Albares anuncia la llegada este lunes de un nuevo avión procedente de Venezuela con 22 españoles repatriados

La Reina Letizia y José Manuel Albares han despedido al equipo de emergencias médicas que viaja a Venezuela para colaborar en las labores de rescate - EUROPA PRESS

Agradece la solidaridad de los países europeos por el incendio en Almería

BRUSELAS, 13 Jul. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado que este lunes llegará a España un nuevo avión de repatriación con un total de 22 españoles, así como con otros ciudadanos venezolanos y europeos, tras el doble terremoto que sacudió a Venezuela y que deja ya casi 4.500 muertos.

"Hoy a las 15:15 va a llegar un nuevo avión repatriando a 22 españoles, también venezolanos y otros europeos", ha anunciado el jefe de la diplomacia española en declaraciones a los medios antes de asistir al Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que se celebra este lunes en Bruselas.

Albares ha detallado que se aprovechará este avión para llevar a cabo la primera rotación del personal sanitario que está operando el hospital de emergencia START donado por España a Venezuela. El primer grupo de médicos que fue al país latinoamericano regresa y les sustituirá un nuevo equipo.

El ministro ha agradecido la "solidaridad" de los países de la Unión Europea y de otros socios como Reino Unido o Canadá, que le han expresado su pésame por la "desgraciada" muerte de 41 españoles a consecuencia del doblo seísmo en Venezuela, que deja aún otros 139 ciudadanos de España sin localizar.

AGRADECE SOLIDARIDAD POR EL INCENDIO EN ALMERÍA

También ha agradecido desde Bruselas "toda la solidaridad" que están trasladando a España "todos nuestros socios europeos" por la "terrible tragedia" en Almería, en Andalucía, por el incendio que estos días "ha asolado a nuestro país".

"Estoy en contacto con varios de mis homólogos, especialmente con aquellos que tienen colonias importantes en Almería y que por lo tanto pueden haberse visto afectados", ha detallado el ministro de Exteriores.

La cifra de fallecidos en el incendio forestal de Los Gallardos (Almería) ha ascendido a trece en la noche de este domingo, tras la muerte de una mujer de 93 años de origen británico que se encontraba entre los heridos y permanecía ingresada en el Hospital de Torrecárdenas. También hay diez personas desaparecidas.

Se está colaborando con las autoridades consulares de Bélgica, Reino Unido y Francia, un apoyo que está permitiendo la obtención de los perfiles genéticos, por lo que en un corto periodo de tiempo se podría tener la identificación de las víctimas.

El incendio se dio este domingo por estabilizado, un paso que, no obstante, no va a implicar automáticamente que la Unidad Militar de Emergencias (UME) desmonte el dispositivo que había desplegado en la zona, que continuará así el tiempo que haga falta en el lugar, según ha anunciado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

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