Venezuela.- VÍDEO: Albares eleva a 29 los españoles fallecidos en terremotos de Venezuela y anuncia que el 'Start' está desplegado

La Reina Letizia y José Manuel Albares han despedido al equipo de emergencias médicas que viaja a Venezuela para colaborar en las labores de rescate - EUROPA PRESS

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha elevado de 27 a 29 la cifra oficial de españoles fallecidos por los terremotos registrados hace algo más de una semana en Venezuela y ha trasladado sus condolencias a los familiares y amigos de las víctimas.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, subrayó este jueves además que la fase de búsqueda y rescate continúa en el país. Hasta la fecha, han fallecido 2.595 personas y 12.400 han resultado heridas, de acuerdo con el último balance.

En un mensaje en la red social 'X', el jefe de la diplomacia española también ha informado de que el equipo 'Start' de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ya ha desplegado su hospital de campaña en Venezuela "para ayudar al pueblo hermano venezolano".

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