VÍDEO: Albares reivindica frente al PP que España fue el primer país de la UE en reaccionar tras el arresto de Machado

El equipo de la líder opositora agradece al Gobierno su rápida condena de la detención, según el ministro

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha cargado este viernes contra el PP, al que ha acusado de intentar "deformar" la postura del Gobierno respecto a la situación en Venezuela, esgrimiendo que España fue el primer país de la UE en condenar la víspera el arresto en Caracas de la líder opositora María Corina Machado y que está también liderando la posición común europea.

Albares ha lamentado que los 'populares', cuyo líder Alberto Núñez Feijóo y los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy secundaron la manifestación en Madrid en apoyo a la oposición venezolana, "se comportan como la facción de un partido venezolano" y le ha pedido que rectifique y se una a la postura del Gobierno, que es la postura común de la UE.

Esta postura, ha puntualizado, pasa por "la búsqueda de una solución venezolana, entre venezolanos, genuinamente venezolana, democrática, pacífica, para que avance una transición democrática en Venezuela y para que triunfe la voluntad democráticamente expresada de los venezolanos".

En este sentido, ha dicho que como ministro de Exteriores y como español lamenta que el PP no esté apoyando a los venezolanos sino que "intenta apoyarse en los venezolanos para hacer oposición al Gobierno" intentando "deformar" la postura del Ejecutivo que ha defendido que "es muy clara", está "alineada" con la de la UE y además "lidera en Europa".

El jefe de la diplomacia ha sostenido que España "fue el primer país de la UE en reaccionar ante las informaciones que estaban llegando de Caracas" el jueves por la noche, tras el arresto de Machado después de participar en una manifestación opositora.

Albares, que ha dicho seguir muy de cerca la situación en Venezuela, ha recalcado que "para España, la integridad física, la libertad de expresión y la libertad de manifestación de todos en Venezuela, pero muy especialmente de los líderes políticos opositores, es un elemento fundamental" de su postura.

De ahí el que se emitiera un comunicado de condena tras conocerse la detención de la líder opositora así como de otras personas, entre ellas el yerno del candidato opositor Edmundo González. "El equipo de María Corina Machado nos ha trasladado hoy su agradecimiento por esa clara y rápida posición española", ha precisado.

Asimismo, ha recordado que no habrá ningún representante de España en el acto en el que Nicolás Maduro volverá a asumir como presidente puesto que el Gobierno ha dejado claro que no va a "dar legitimidad a unos supuestos resultados que no eran contrastables y que no eran verificables y que instituciones que habían sido observadores oficiales, como la Fundación Carter o las propias Naciones Unidas, cuestionaban abiertamente".

Por otra parte, ha indicado que a nivel europeo, los Veintisiete "seguimos trabajando en estas horas para volver a definir ante la nueva situación una nueva posición común" y ha indicado que esta mañana ha hablado sobre esta cuestión con la Alta Representante de Política Exterior, Kaja Kallas.

"Vamos a seguir la evolución a lo largo de este día y también, por supuesto, tenemos muy presente a los 350.000 españoles en Venezuela y a los casi 200.000 venezolanos que viven en España", ha remachado.

