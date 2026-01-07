Venezuela.- VÍDEO: Almeida antepone que "hay un dictador menos" a las formas de EEUU en Venezuela y recuerda que "Faes no es el PP"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, recibe a los Reyes Magos de la tradicional cabalgata del taxi, organizada por la Federación Profesional del Taxi de Mad - Jesús Hellín - Europa Press

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reconocido que la forma en la que Nicolás Maduro fue capturado posiblemente "no sea la más ortodoxa" pero ha destacado que se ha conseguido que haya "un dictador menos en el mundo".

Además, ha recordado que Faes, que ha tenido un posicionamiento duro sobre este tema en relación al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "no es el PP". Aunque para el regidor sea "una fundación de referencia", la línea 'popular' la marca la dirección del partido, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza.

En una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, el primer edil madrileño ha insistido en que "la forma no es la que convence a todos" y que pueden no corresponder con el derecho internacional pero "hay un dictador menos en el mundo" y eso es motivo de alegría.

"Esto tiene que continuar y el futuro venezolano no pasa por Delcy Rodríguez sino por respetar la voluntad de los venezolanos, que dijeron claramente que Edmundo González Urrutia es el presidente legítimo y que María Corina Machado es un símbolo de resistencia moral que tiene que tener un papel importante", ha sostenido.

Almeida ha recordado que "Estados Unidos no había reconocido a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y no se le persigue por ser ese jefe de Estado que no se reconoce, se le persigue por ser un narcotraficante con una serie de causas penales que están en Estados Unidos, que se están siguiendo en Nueva York".

El alcalde madrileño tiene claro que la captura de Maduro supone para la Unión Europea "una oportunidad de ser esa lucecita que dice que la democracia liberal es el mejor mensaje de esperanza que se puede tener en estos momentos".

MARÍA CORINA MACHADO

Martínez-Almeida también ha reconocido que la expresión empleada por Trump para referirse a la líder de la oposición María Corina Machado no le convence porque "no es que goce del respeto de los venezolanos, es que goza del respeto mundial" y prueba de ello es que "no ha sido Premio Nobel de la Paz por casualidad sino porque lleva ejemplificando la lucha por la democracia y siendo ese foco de esperanza en un lugar en que ha sufrido la dictadura durante demasiados años".

Almeida tiene hacia ella "el mejor concepto y todo el respeto". Unido a que el líder de las relaciones exteriores "Marco Rubio dijo que la oposición estaba en el exterior y no podía hacer nada", esto es, "que tampoco a lo mejor se tiene que tomar al pie de la letra lo literal que dijo Donald Trump sino el espíritu".

GROENLANDIA

En cuanto a Groenlandia, el alcalde cree que tampoco hay que seguir al pie de la letra las palabras de Trump y sí "saber la dirección que está marcando".

"Europa tiene que plantear que obviamente hay un interés real y directo en Groenlandia por parte de América, por parte de Donald Trump, y a partir de ahí tenemos que construir una posición común que verdaderamente sea determinante de lo que se pretende, que es garantizar la soberanía territorial, la integridad de Dinamarca dentro de la Unión Europea, dentro de la OTAN, y al mismo tiempo también, por supuesto, ver cuál es el planteamiento que hace respecto de toda la zona ártica Donald Trump y en qué forma se puede colaborar con Estados Unidos", ha indicado.

Todo ello "sin afectar a la soberanía ni a la integridad territorial, para reforzar esa seguridad que él dice que puede estar en riesgo dentro de lo que es ese marco multilateral que es la OTAN, que se ha demostrado un instrumento absolutamente eficaz y en el cual quizás España también debiera hacer un esfuerzo mayor de compromiso del que está haciendo en estos momentos".

El alcalde invita a "ir con firmeza, con sutileza, sabiendo que Donald Trump al final también trata de llegar a acuerdos, como se está viendo con los aranceles y, por tanto, habría la capacidad de poder llegar a un acuerdo".

"Yo creo que esa es la forma en la que deberíamos aproximarnos para el tema de Groenlandia, siempre dejando claro que la soberanía territorial e integridad de Dinamarca, obviamente, no está en discusión", ha zanjado.

