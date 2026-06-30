VÍDEO: Aumenta uno más, hasta 19, los españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela

Imagen de archivo de un edificio derrumbado en La Guaira, Venezuela, por los terremotos. - Mikhail Makeyev / Zuma Press / Europa Press / Cont

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha elevado a 19 la cifra de españoles fallecidos en los terremotos que azotaron Venezuela la semana pasada. Supone un muerto más que la última cifra ofrecida esta misma madrugada por el ministro.

El número de compatriotas desaparecidos asciende a 131 mientras que son 12 los que están localizados bajo los escombros, según la actualización que ha realizado el titular de Exteriores poco después de las 11:30 horas.

El ministro ha indicado además que desde Exteriores van a seguir movilizando la ayuda de emergencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Así, ha confirmado que este miércoles despegará un avión con el equipo 'Start' y el hospital de campaña de emergencia, "que es muy necesario en estos momentos para atender a los numerosos heridos que cada vez van siendo un número mayor en Venezuela".

El jefe de la diplomacia española ha apuntado además que el Gobierno español apoyará "al pueblo hermano" de Venezuela "tanto tiempo como sea necesario en estos momentos tan dramáticos y de emergencia". "Tiene nuestra plena solidaridad como cuando llegue el momento de la reconstrucción", ha subrayado.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, confirmó este lunes que al menos ya son 1.719 las personas que han muerto y más de 5.000 resultaron heridas a causa del doble terremoto de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter que registró el pasado miércoles el centro de la costa venezolana.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/politica/1100736/1/aumenta-mas-19...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06