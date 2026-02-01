La presidenta de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (C), durante la clausura de la segunda sesión de la II Intermunicipal del PP de Madrid, en el Hotel Euroforum Palacio de Los Infantes, a 1 de febrero de 2026, en Sa - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID 1 Feb. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha preguntado si el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero o el líder del Ejecutivo de la nación, Pedro Sánchez, tendrán la "caradura" de atribuirse la liberación de presos políticos en Venezuela.

"¿Tendréis la cara dura ahora de poneros al frente y decir que gracias a vosotros van a liberar a presos políticos? Que entre ellos había españoles. Ahí no han estado ni Sánchez ni Zapatero", ha afirmado la también líder del PP de Madrid desde la II Intermunicipal del partido.

Lo ha señalado así en su intervención después de que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, haya anunciado una ley de amnistía para los presos políticos que permanecen en las cárceles de Venezuela, en medio de las excarcelaciones que se han sucedido tras la captura del presidente Nicolás Maduro y que las ONG cifran ya en mas de 700 personas.

En concreto, la dirigente regional ha vuelto a aludir al papel de Zapatero con el Gobierno venezolano y le ha vuelto a exigir que "enseñe las facturas" de Plus Ultra para dar cuenta de su acción, tras años siendo "cómplice de la dictadura de (Nicolás) Maduro".

"Habéis sido los que habéis ido y vuelto en multitud de ocasiones, no sabemos a qué, a hacer vuestros negocios. Pero fuisteis a las elecciones, a las últimas que ganó María Corina Machado, a decir que no habéis visto nada, que estaba todo perfecto, todo normalizado y todo blanqueado", ha censurado.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/politica/1047698/1/ayuso-pregunta...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06