Venezuela.- VÍDEO: Casado exige la dimisión de Ábalos si se demuestra que se reunió con la vicepresidenta venezolana

Cree que el ministro debía de haber denunciado la presencia de Rodríguez en un aeropuerto español por que tiene prohibída la entrada en la UE

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado este viernes que el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, debe dimitir si se demuestra que se reunió en un avión en el aeropuerto de Barajas con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, la 'número dos' del presidente Nicolás Maduro.

En declaraciones a los medios en su visita a Fitur, el líder de los 'populares' ha calificado de "extrema gravedad" el hecho de que Ábalos mantuviese un encuentro con Rodríguez, que "tiene prohibido pisar Europa y transitar el espacio Schengen".

"Pedro Sánchez debe dar explicaciones. Los españoles no merecemos que el Gobierno nos mienta. No puede ser que algo que está preocupando a nuestros socios comunitarios se oculte. Si se acaba demostrando que se reunió, Ábalos no puede seguir un día al frente del Ministerio", ha sostenido.

Fuentes próximas a Ábalos citadas por 'El País' han explicado que el titular de Transportes acudió al aeropuerto la noche del domingo al lunes a título privado a recibir al ministro de Turismo venezolano, Félix Plasencia, con quien mantiene una relación de amistad desde hace años y que viajaba en el mismo avión que la vicepresidenta.

Asimismo, las citadas fuentes han explicado que el titular de Transportes no mantuvo ningún contacto formal con la vicepresidenta venezolana y su intención al desplazarse al aeropuerto no era reunirse con ella.

Para Casado, es imposible que el encuentro entre Ábalos y la vicepresidenta venezolana fuese "fortuito". "A los ministros se les recibe a pie de pista, en el pabellón de Estado o en su propio despacho", ha aseverado, para después señalar que si el ministro conocía la presencia de Rodríguez en un aeropuerto español "debería haberlo denunciado".

A su juicio, es "muy grave" que el Gobierno de España con Pedro Sánchez a la cabeza muestre su "complicidad" hacia los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Por ello, ha instado al jefe del Ejecutivo a anunciar "hoy mismo" que recibirá a Juan Guaidó.

Por último, Casado ha recordado que su formación "reconoce" a Guaidó como presidente legítimo e interino de Venezuela y que, por ello, los 'populares' entregarán este sábado las llaves de la ciudad de Madrid, "la máxima distinción que España puede conceder".

