VÍDEO: Delcy Rodríguez reafirma su compromiso con la estabilidad tras su encuentro con Zapatero en Caracas

José Luis Rodríguez Zapatero, Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez en el Palacio de Miraflores de Caracas - PRENSA PRESIDENCIAL VENEZUELA

MADRID 7 Feb. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha reafirmado este sábado su compromiso con la unidad nacional y la estabilidad tras la reunión mantenida con el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, a quien recibió el viernes en el palacio presidencial de Caracas, el Palacio de Miraflores.

"Me reuní con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, reafirmando nuestro compromiso con el Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, en favor del encuentro entre venezolan@s, la unidad nacional y la estabilidad de nuestra República", ha publicado Rodríguez en redes sociales.

En el encuentro del viernes estuvo también presente el presidente de la Asamblea Nacional venezolana y y hermano de la dirigente, Jorge Rodríguez, según las imágenes difundidas por la Presidencia venezolana y por la televisión pública VTV.

La Presidencia venezolana ha indicado que Rodríguez recibió a Zapatero "como parte de la Diplomacia Bolivariana de Paz que afianza la hermandad, el diálogo, la solidaridad y el Programa para la Convivencia Democrática y la Paz que está en pleno desarrollo en el país".

Además, recuerda que Zapatero participó en una jornada del Programa para la Convivencia Democrática y la Paz acompañado del coordinador general de esta iniciativa, Ernesto Villegas Poljak. El programa fue lanzado por la propia Delcy Rodríguez el 23 de enero.

"El Programa para la Convivencia Democrática y la Paz fue concebido con espíritu patriota y anticolonialista, y orientado a fortalecer la estabilidad, la armonía social y el diálogo político en el país", ha resaltado la Presidencia venezolana.

El propio Zapatero destacó el viernes que ve el mejor ambiente en Venezuela "de los últimos diez años" y aseguró que tiene "una gran confianza" en Delcy Rodríguez.

"Tengo una relación muy de largo alcance, casi diaria. Tengo una gran confianza en Delcy Rodríguez. En un tiempo récord está dando pasos que están produciendo una nueva manera de respirar en Venezuela", declaró Zapatero a los medios desde Caracas, donde se ha reunido también con representantes de la oposición. "Hay un renacer de Venezuela. Cada uno de nosotros somos mejores cuando ponemos el perdón, la reconciliación y el reencuentro como nuestros grandes ideales", destacó.

Desde hace una década, el expresidente socialista ha participado en negociaciones entre el régimen chavista y la oposición y, según el Gobierno de Pedro Sánchez, ha desempeñado un papel crucial en la liberación de presos políticos.

Precisamente el pasado jueves la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad y en primera lectura una ley de amnistía que permita dar pasos "decisivos" --en palabras de Delcy Rodríguez-- hacia la paz en el país latinoamericano tras la salida de Nicolás Maduro del poder tras su captura en una incursión militar estadounidense el pasado 3 de enero.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/politica/1049891/1/delcy-rodrigue...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06